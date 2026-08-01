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Adiós a los 'botticelle': una ordenanza municipal propone poner fin a los paseos en caballo en Roma

¿Por qué es importante? Italia ha presentado una proposición de ley en el Congreso para prohibir este oficio, que es uno de los más antiguos de Roma.

Adiós a los 'botticelle': una ordenanza municipal pide poner fin a los paseos en caballo
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Adiós a los paseos en carruaje de caballos por las calles de Roma. Una ordenanza municipal ha desatado la polémica al querer acabar con una de las estampas más típicas de Roma: los 'botticelle'.

Italia ha presentado una proposición de ley en el Congreso para prohibir este oficio, que es uno de los más antiguos de Roma. El motivo es que los caballos terminan desplomados después de largas jornadas de trabajo paseando a turistas por la capital italiana.

Animales que tienen que soportar las altas temperaturas, el tráfico y el turismo masivo que recorre la ciudad. Las empresas piden una alternativa, que se les conceda la licencia de taxi.

Mientras tanto, el responsable de medioambiente de la capital italiana ha creado una campaña de sensibilización en italiano e inglés. El mensaje anima a los visitantes a conocer la ciudad caminando: "Roma es incluso más bonita a pie".

Así que ya saben, a partir de ahora toca recuperar el dicho. En Roma, un ratito a pie y otro ratito andando.

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