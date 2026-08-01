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"Hemos cometido errores"

¿Una carrera discriminatoria? Ciudadanos de Indonesia denuncian no poder participar en una competición celebrada en Bali

Los detalles Los indonesios acusan a los organizadores de discriminación por solo permitir la participación de ciudadanos extranjeros mientras los organizadores lo achacan a un fallo técnico.

¿Una carrera discriminatoria? Ciudadanos de Indonesia denuncian no poder participar en una competición celebrada en Bali
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Parece una carrera más. Decenas de personas que salen a hacer ejercicio en silencio, pero lo particular es que es en Bali, Indonesia, y que todos son ciudadanos extranjeros.

Los indonesios han acusado a los organizadores de la competición de discriminación. Aseguran que no les dejaban participar precisamente por ser de allí. En cambio, los miembros de la organización, originarios de Países Bajos, lo niegan.

Eso sí, pese a la negación, se han disculpado en un comunicado por la falta de participación local: "Ante todo, lamentamos profundamente haber ofendido y herido a personas; nunca fue nuestra intención faltar al respeto ni discriminar a nadie".

Achacan a un fallo técnico la imposibilidad de poder presentarse siendo indonesio: "Hemos cometido errores (...) Surgió un sesgo que provocó el rechazo incorrecto de algunos números de Indonesia".

Ahora, las autoridades de Indonesia han prohibido a los organizadores entrar en el país. La noticia refuerza la sensación de los locales que afirman sentirse como extraños en su propia tierra.

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