Al menos nueve muertos y 30 heridos en Kyiv tras un nuevo ataque ruso con misiles balísticos sobre la capital

¿Qué ha pasado? El bombardeo sobre cuatro distritos de la ciudad ucraniana ha dejado además varios incendios. El alcalde ha instado a los residentes a buscar refugio.

Rusia ha lanzado un devastador ataque con misiles balísticos sobre Kyiv, dejando al menos nueve muertos y 30 heridos, en uno de los episodios más violentos desde el inicio del conflicto en 2022. Vitali Klitschko, alcalde de Kyiv, informó sobre explosiones en al menos cuatro distritos de la ciudad y pidió a los residentes buscar refugio debido a varios incendios. Ante estos ataques, Volodímir Zelenski ha solicitado a Donald Trump acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot. El ministro de Exteriores, Andri Sibiha, destacó la urgencia de obtener más defensas aéreas para proteger a los civiles y acercar la paz.

Rusia ha masacrado Kyiv. Ha vuelto a masacrar, una noche más, la capital de Ucrania. El Ejército de Vladímir Putin ha lanzado una oleada de ataques con misiles balísticos que han dejado al menos nueve muertos y 30 heridos, en uno de los ataques más cruentos que se recuerdan desde el comienzo de la guerra en 2022.

Vitali Klitschko, alcalde de Kyiv, ha informado de que varias explosiones han sacudido la capital tras el ataque en al menos cuatro distritos de la ciudad.

"¡Explosiones en la ciudad! Kyiv sufre un ataque con misiles balísticos", ha expuesto Klitschko que, en un primer momento, confirmó una víctima mortal. El número subió a tres para, horas después, ascender hasta nueve.

Así lo ha dicho el primer edil: "Nueve personas han perdido la vida en la capital como consecuencia de un ataque enemigo. Hay cuatro niños heridos. Están atendiendo a 17 personas en los hospitales".

El alcalde de la capital ha instado también a los residentes a buscar refugio, informando de que hay varios incendios en Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii y Solomianskii.

Rusia ha vuelto a atacar la capital de Ucrania con misiles balísticos de largo alcance, algo habitual ya para Moscú que busca desgastar las defensas aéreas locales. Viendo esto, Volodímir Zelenski ha solicitado a Donald Trump acelerar el suministro de defensa antiaérea Patriot para frenar estos ataques.

"Al no lograr sus objetivos en el campo de batalla, Rusia está intensificando sus ataques aéreos y el terror contra civiles. Ucrania necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa aérea y antimisiles, así como interceptores", ha expuesto Andri Sibiha, ministro de Exteriores de Ucrania, en redes.

El ministro ha persistido en la necesidad de obtener estos sistemas, alentando indirectamente a la Casa Blanca a la importancia de "la velocidad en las decisiones y entrega".

"Cada decisión que fortalece la defensa del cielo ucraniano salva vidas humanas, mientras que cada demora conduce a muertes y crímenes de guerra. Es la batalla por los cielos la que definirá la trayectoria de esta guerra. Cuanto más fuerte sea el escudo aéreo sobre Ucrania, más cerca estará la paz", ha concluido.

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