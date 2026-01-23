Ahora

Trump y su Junta

Trump se venga de Mark Carney y le retira la invitación a Canadá para formar parte de su Junta de Paz

El contexto El primer ministro canadiense dedicó un discurso muy duro a Trump en Davos, criticando que "las grandes potencias hayan comenzado a utilizar la integración económica como un arma". "Si no estás en la mesa, estás en el menú", aseguró.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dialoga con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa BlancaEl primer ministro de Canadá, Mark Carney, dialoga con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa BlancaAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump se ha cobrado su venganza contra uno de sus principales opositores. El presidente de Estados Unidos ha decidido retirar la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que formase parte de la Junta de Paz, después de las palabras que Carney dedicó a Trump en el Foro de Davos.

Allí, Carney criticó que las grandes potencias comenzasen a "utilizar la integración económica como un arma", instando a las potencias medias a "actuar juntas". "Si no estás en la mesa, estás en el menú", aseguró. Estas palabras no sentaron nada bien a Trump, que espetó que Canadá debería "estar agradecida" a Estados Unidos.

"Canadá vive gracias a los EEUU. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hables", respondió. A través de su cuenta de Truth, Trump ha remitido el siguiente mensaje de Canadá: "Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida".

Hasta ahora, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta de Paz, según informó en la víspera la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada. Algunos de los líderes que respaldaron a Trump en la presentación de esta Junta fueron Alexandr Lukashenko, Viktor Orbán o Javier Milei, entre otros.

Europa, por su parte, pidió a la Casa Banca más detalles sobre la junta antes de oficializar su integración, mientras que el miércoles el propio Trump dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse al organismo, aunque el Kremlin aún no ha confirmado este extremo.

Uno de los líderes europeos que se ha adelantado a la hora de negarse a formar parte de esta Junta es el presidente del Gobierno español, un Pedro Sánchez que cuestiona un organismo que "está fuera del marco de Naciones Unidas". "Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", compartía Sánchez desde Bruselas.

