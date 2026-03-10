Una veintena de líderes europeos debaten sobre las medidas "específicas, temporales y bien coordinadas" a tomar para paliar la subida de precios en la energía

¿Por qué es importante? En este encuentro telemático, con Pedro Sánchez presente, se ha empezado a debatir sobre las medidas concretas a tomar por cada país, "decisiones" que se tomarán en su próxima cumbre prevista para el 19 y el 20 de marzo.

Este martes se ha producido una nueva reunión de líderes europeos para debatir sobre la situación energética actual y la subida de los precios como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Aunque en esta ocasión, el encuentro ha sido telemático, han estado presentes los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Italia, Giorgia Meloni y Bélgica, Bart de Wever. Sin olvidarnos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El encuentro, que servirá para preparar el Consejo Europeo de la próxima semana, ha puesto sobre la mesa un tema principal: las consecuencias a corto y medio plazo del conflicto en Oriente Próximo sobre el mercado energético mundial. Una vez analizado este asunto, ha llegado el momento de presentar las posibles iniciativas a tomar por los ejecutivos para paliar rápidamente la inflación en general y contener la presión sobre los precios de la energía. Así lo ha confirmado el Gobierno italiano vía comunicado.

De manera similar se ha pronunciado Alemania, asegurando que los líderes europeos "identificaron los precios de la energía como un problema acuciante" sobre el que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE deberán "tomar decisiones" en su próxima cumbre de los días 19 y 20 de marzo. El objetivo debe ser apuntar medidas "específicas, temporales y bien coordinadas", añade la declaración alemana.

Sobre todo, en un momento en el que los precios de los carburantes, por ejemplo, suben y bajan como en una montaña rusa atendiendo a las últimas declaraciones de Donald Trump sobre la guerra en Oriente Medio. El precio del barril de petróleo se ha visto severamente afectado por esta guerra y, en las bolsas europeas, el precio del Brent bajaba este martes un 10% con respecto al cierre del lunes, llegando hasta los 88 dólares. Tras abrir a la baja en los 92,49 dólares este martes, el barril marcó su mínimo diario en los 87,30 y su máximo en los 95,04 dólares. De esta manera, el precio del Brent sube un 9% en la última semana.

En cuanto a los mecanismos de imposición del carbono (ETS), desde Italia consideran que es necesaria una suspensión temporal. Es la idea que defiende su primera ministra, Giorgia Meloni; mientras que los alemanes apuestan por "acelerar" la revisión del sistema ETS, avanzar hacia una "mayor simplificación" de la normativa comunitaria y abrirse a más ayudas a las empresas.

Aunque la lista de participantes no se conoció hasta después de que concluyera la llamada, sí ha trascendido que, en total, se han reunido 21 mandatarios: los de Austria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Polonia, Rumanía, España, Eslovenia, Suecia y Eslovaquia.

También se ha conectado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, fue informado de la convocatoria, pero no ha participado.

Cabe recordar que el primer encuentro de este tipo generó malestar entre algunos líderes, como Sánchez, y Costa trasladó a los organizadores la importancia de mantener la "unidad" para lograr "consensos", al tiempo que les avisó de que para lograr tal unidad el lugar de encuentro debe ser el Consejo Europeo y no en "pequeños grupos, que pueden ser contraproducentes para ese objetivo".

El Gobierno español, por su parte, también trasladó al Ejecutivo italiano que no veía con buenos ojos este tipo de reuniones porque "minan" los principios básicos de la Unión Europea y alejan las soluciones en lugar de acercarlas.

