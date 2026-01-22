Trump y su 'Junta de la Paz' para Gaza: el club de dictadores y ultraderechistas que desafía a Europa

Los detalles Mientras Estados Unidos deja de pagar a la ONU, Trump impulsa una organización paralela en la que hay que pagar 1.000 millones de dólares para entrar y en la que ya se han sumado represores y líderes autoritarios.

Europa se ha movilizado de urgencia ante la última bravuconada de Donald Trump. Los 27 líderes de la Unión Europea se han reunido extraordinariamente en Bruselas para analizar su último movimiento: una 'Junta de la Paz' que funciona como su propia ONU privada, con reglas muy claras… y muy polémicas.

En la cumbre, Emmanuel Macron lanzó un mensaje contundente: A Europa se le respetará siempre que se mantenga unida. La idea es clara: la UE debe mantenerse alerta y preparada para responder ante cualquier amenaza.

Mientras Europa debate, Trump sigue creando su juguete: su propia ONU, donde la membresía cuesta 1.000 millones de dólares por tres años. En paralelo, Estados Unidos deja de pagar la cuota a la ONU y Trump recauda dinero para su propio proyecto.

Hasta ahora, ya ha invitado a 60 líderes mundiales, y entre los que han dicho que sí hay ultras, dictadores y represores. Es lo que Trump llama sus 'expertos en paz', y el nivel del chiringuito es… preocupante.

Quiénes forman parte de la 'Junta de la Paz' de Trump

Benjamin Netanyahu : uno de los 'expertos en paz' según Trump. Está acusado de haber destruido la Franja de Gaza. Por ahora, no puede ir porque tiene una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad.

: uno de los 'expertos en paz' según Trump. Está acusado de haber destruido la Franja de Gaza. Por ahora, porque tiene una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad. Vladímir Putin : Trump asegura que ha aceptado participar tras una conversación directa.

: Trump asegura que ha aceptado participar tras una conversación directa. Alexandr Lukashenko , presidente de Bielorrusia: conocido como el último dictador de Europa , ha eliminado libertades y encarcelado a opositores .

, presidente de Bielorrusia: conocido como , ha . Viktor Orbán , de Hungría: acusado de erosionar la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales .

, de Hungría: acusado de . Recep Tayyip Erdogan , presidente de Turquía: otro líder represor con historial de censura y persecución política.

, presidente de Turquía: otro líder represor con historial de censura y persecución política. Mohammed bin Salmán , príncipe de Arabia Saudí: su país ejecutó 356 personas en 2025 , récord anual.

, príncipe de Arabia Saudí: su país , récord anual. El rey de Marruecos : ausente, pero dispuesto a pagar la millonaria cuota .

: ausente, pero dispuesto a . Javier Milei, presidente de Argentina: famoso por negar los asesinatos de la dictadura en su país.

Básicamente, cualquier país con derechos cuestionables o gobiernos autoritarios tiene hueco en la 'Junta de la Paz' de Trump.

Europa dice "no"

La mayoría de Europa ya le ha dicho no a Trump. Entre los países que han rechazado unirse están España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Noruega, dejando en rojo el mapa del rechazo frente al proyecto estadounidense.

Mapa de los países que aceptan o rechazan la 'Junta de Paz' de Trump

La 'Junta de la Paz' será un organismo donde Trump tendrá todos los poderes, sin supervisión internacional ni rendición de cuentas. Un proyecto que debilita la diplomacia global y blanquea a líderes con historiales de represión y violaciones de derechos humanos.

