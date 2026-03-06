Reino Unido no descarta sumarse a la ofensiva de EEUU contra Irán tras los ataques de Trump: "Hay que estar dispuesto a adaptarse"

El contexto Trump está dirigiendo ataques muy gruesos contra Keir Starmer, de quien ha llegado a decir que "no es Winston Churchill, por así decirlo", ante su negativa a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán. "Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", lamentó.

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, ha evitado descartar la participación británica en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, enfatizando la necesidad de adaptar las medidas a las circunstancias cambiantes de cualquier conflicto. Durante una entrevista en Sky News, Healey destacó que las acciones del Reino Unido han sido defensivas, legales y coordinadas con aliados. En respuesta a un reciente ataque con dron en Chipre, el Reino Unido ha desplegado helicópteros antidrones y aviones de combate Typhoon para reforzar su presencia en la región. Mientras tanto, Donald Trump ha criticado a Keir Starmer por no permitir el uso de bases británicas en la ofensiva.

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha evitado este jueves hasta en dos ocasiones descartar que el país británico se una a la ofensiva contra Irán emprendida el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, alegando que "hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman".

"A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman", ha alegado Healey en una entrevista con la cadena británica Sky News durante una visita a la base de la Fuerza Aérea de Reino Unido en Akrotiri, Chipre, que fue atacada por un dron a principios de esta semana.

En sus declaraciones, el responsable de la cartera militar ha negado hasta en dos ocasiones a descartar la posibilidad de que el Ejército británico se una a la ofensiva estadounidense-israelí, que ha dejado ya más de un millar de víctimas mortales en Irán, destacadamente la del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Pese a ello, Healey ha querido subrayar que "todo" lo que hasta ahora ha hecho Reino Unido en el marco de la guerra "es defensivo, legal y está coordinado con otros aliados", aludiendo a decisiones como las de emplear helicópteros antidrones Wildcat, de desplegar destructor HMS Dragon en el Mediterráneo oriental y de reunir a planificadores para coordinar una respuesta internacional.

La visita del jefe de Defensa británico a la base en territorio chipriota se produce tras el ataque con dron del lunes, si bien este mismo jueves las fuerzas de Reino Unido han derribado varios drones, al menos uno de los cuales se dirigía a la instalación militar de Akrotiri. De ello ha informado el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en una intervención este mismo jueves en la que ha anunciado el citado envío de helicópteros antidrones a Chipre, así como el de cuatro aviones de combate Typhoon para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea en Qatar, en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo.

