¿Puede la OTAN expulsar o suspender a uno de sus miembros?

En un correo interno del Pentágono, Washington plantea opciones para castigar a sus aliados en la OTAN que no lo apoyaron en la guerra contra Irán. Entre ellas está la suspensión de España de la alianza atlántica.

¿Puede Estados Unidos definir quién forma y quién no forma parte de la OTAN? Esta es la pregunta que surge después de que haya salido a la luz un correo electrónico interno del Pentágono que recoge diferentes opciones para que Washington castigue a los aliados que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Estas opciones incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

España fue el país número 16 en entrar a la OTAN. Lo hizo en 1982, durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. En 1981 España comunicó a la Alianza su intención de adherirse y de manera casi inmediata recibió la invitación para iniciar el proceso. Fue votado en el Congreso con el apoyo de UCD, los nacionalistas vascos y catalanes y Alianza Popular, predecesores del Partido Popular (PP). La izquierda votó en contra y en la calle se multiplicaron las manifestaciones. El cambio de opinión del PSOE es una de las cosas que más se recuerda de este ingreso: a comienzos de los 80 los socialistas fueron de los más críticos con este ingreso. "No queremos la integración de España en la OTAN por razones de política exterior", señaló entonces Felipe González, entonces aún líder de la oposición.

Tras llegar a la Moncloa, el discurso cambió: defendieron un referéndum para votar la permanencia de España en la OTAN. El referéndum se celebró en 1986: el 52,24% de los votantes lo hizo a favor de la propuesta de González, que preveía que la participación de España no conllevara su incorporación a la estructura militar integrada y que se mantuviera la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en España. Después de esto, España no participó en una misión hasta 1992.

Que Estados Unidos sugiera la salida de España de la OTAN tampoco es ninguna novedad: el pasado mes de octubre, el presidente acudió a esta opción después de que España se negara a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB. "España es miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN", respondió entonces Pedro Sánchez. "Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", defendió.

Ahora, después de esta ocasión, se repite la historia. "No trabajamos sobre emails": respondió Sánchez. "Trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha comentado Sánchez a su llegada a la reunión informal de líderes europeos que se celebra este viernes en Chipre.

Lo cierto es que, además, la OTAN no contempla la posibilidad de que se expulse a ninguno de sus miembros. No existe en el Tratado del Atlántico Norte que regula la organización ningún punto que prevea la suspensión o salida de alguno de sus integrantes. El profesor de Relaciones Internacionales de la UNIR Sergio Castaño ya explicó a Newtral que se trata de una organización que se basa "en el consenso y la cooperación" entre sus miembros, por lo que no existen este tipo de mecanismos. Si alguno de los miembros "viola" alguno de sus principios fundamentales, la OTAN no puede imponer sanciones ni expulsarlo.

De este modo, la única vía para abandonar la OTAN es la salida voluntaria, aunque para ello se tienen que cumplir varios requisitos, recogidos en el artículo 13 del tratado: por un lado, tienen que haber pasado 20 años de vigencia del Tratado, algo que sí se cumple —cualquier miembro puede salirse desde 1969— pero además, tendría que notificar primero su denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos, que se encargará de informar al resto de partes del depósito de cada notificación de denuncia, y dejar pasar un año.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ya aseguró que el hecho de que Estados Unidos sugiriera tal cosa era una "muestra de pura ignorancia", en base precisamente a la inexistencia de cláusula alguna sobre la expulsión de un miembro de la OTAN.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.