Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump que respalda sus teorías conspirativas y difunde sus propios bulos

Los detalles En su primera comparecencia ha sembrado tanta desconfianza entre el público que hasta en las casas de apuestas ya han comenzado a pujar por qué día dejará el cargo.

Katie Zacharia ha sido nombrada nueva portavoz de prensa de la Casa Blanca, tras años de defender fervientemente a Donald Trump. Ha afirmado que "el presidente Trump ha acabado ocho guerras sin derramar ni una gota de sangre estadounidense". Su trayectoria se ha caracterizado por respaldar teorías conspirativas y difundir bulos, como equiparar la píldora abortiva con el nazismo o afirmar que la vacuna contra el COVID provoca abortos. Antes de su nombramiento, participó como analista política en medios afines a Trump y trabajó en una de sus empresas. En su primera comparecencia, mostró inseguridad, generando desconfianza.

Katie Zacharia se ha convertido en la nueva portavoz de prensa de la Casa Blanca. Ella lleva años defendiendo a Donald Trump con uñas y dientes. "El presidente Trump ha acabado ocho guerras sin derramar ni una gota de sangre estadounidense", ha llegado a afirmar.

Durante estos años se ha ganado a pulso ese cargo. No solo respalda las teorías conspirativas del neoyorquino, como que le "robaron las elecciones", también difunde sus propios bulos.

Desde equiparar la píldora abortiva con el nazismo hasta afirmar que la vacuna contra el COVID produce abortos. "La píldora abortiva contiene los mismos químicos que se utilizaban en los campos de exterminio nazis", ha defendido.

Katie Zacharia ha participado como analista política en medios afines al presidente de Estados Unidos, como la cadena FOX. Además, trabajaba en una de las empresas de Trump antes de convertirse en su portavoz. Ella asegura ser abogada, pero no hay registros de que pueda ejercer en Estados Unidos.

En su primera, y corta, comparecencia ha tenido varios lapsus. Apenas ha separado la vista del guion, sembrando tanta desconfianza entre el público que hasta en las casas de apuestas ya han comenzado a pujar por qué día dejará el cargo.

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