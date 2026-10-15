La peor inundación de la historia de Estambul desde que hay registros deja dos muertos y calles arrasadas

Los detalles Esta ha sido la peor tromba de agua de la historia de Estambul desde que comenzaron los registros en 1942. En total, han caído hasta 272 litros por metro cuadrado.

Estambul ha enfrentado la mayor inundación de su historia, con lluvias equivalentes a tres meses en una sola tarde, dejando un saldo trágico de dos muertos y tres heridos. Las calles se convirtieron en ríos, arrastrando personas y vehículos. En un vídeo, se observa a viajeros de un tranvía con agua por encima de los tobillos y pasajeros de un autobús escapando por el techo. La histórica mezquita de la ciudad también resultó inundada. Las autoridades, encabezadas por el presidente Erdogan, suspendieron las clases y pidieron extremar precauciones. laSexta te mantiene informado sobre esta y otras noticias relevantes.

Estambul ha sufrido la mayor inundación de su historia. En una tarde ha llovido lo que suele llover en tres meses. En la calle se podía ver cómo el agua arrastraba a la gente. Una catástrofe que ha provocado mezquitas inundadas, clases suspendidas y un caos que deja dos personas muertas y tres heridos.

En el vídeo que acompaña a la noticia se puede ver cómo los viajeros de un tranvía están con el agua por encima de los tobillos en cuestión de segundos, mientras que los de un autobús tratan de escapar de la inundación por la trampilla del techo, pero no hay lugar seco a la vista.

La fuerza de la corriente arrastra los coches como si fueran las hojas de un árbol. Es la peor tromba de agua de la historia de Estambul desde que comenzaron los registros en 1942. En total, han caído hasta 272 litros por metro cuadrado.

"A consecuencia de estas fuertes lluvias, dos ciudadanos han perdido la vida", ha comunicado Mustafa Ciftci, ministro del Interior en Turquía.

Una mujer se ha podido salvar gracias a la cadena humana que crearon para sacarla del agua. La súbita crecida de arroyos y ríos ha provocado la inundación de una histórica mezquita de la capital.

La marca del agua en las paredes de las vivientas es claramente visible, al igual que los destrozos de la calle.

Las autoridades turcas, con el presidente Erdogan a la cabeza, han suspedido las clases en los colegios. Piden a todos extremar la precaución.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.