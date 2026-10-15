Ahora

Histórica inundación

La peor inundación de la historia de Estambul desde que hay registros deja dos muertos y calles arrasadas

Los detalles Esta ha sido la peor tromba de agua de la historia de Estambul desde que comenzaron los registros en 1942. En total, han caído hasta 272 litros por metro cuadrado.

Calles inundadas en Estambul.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Estambul ha sufrido la mayor inundación de su historia. En una tarde ha llovido lo que suele llover en tres meses. En la calle se podía ver cómo el agua arrastraba a la gente. Una catástrofe que ha provocado mezquitas inundadas, clases suspendidas y un caos que deja dos personas muertas y tres heridos.

En el vídeo que acompaña a la noticia se puede ver cómo los viajeros de un tranvía están con el agua por encima de los tobillos en cuestión de segundos, mientras que los de un autobús tratan de escapar de la inundación por la trampilla del techo, pero no hay lugar seco a la vista.

La fuerza de la corriente arrastra los coches como si fueran las hojas de un árbol. Es la peor tromba de agua de la historia de Estambul desde que comenzaron los registros en 1942. En total, han caído hasta 272 litros por metro cuadrado.

"A consecuencia de estas fuertes lluvias, dos ciudadanos han perdido la vida", ha comunicado Mustafa Ciftci, ministro del Interior en Turquía.

Una mujer se ha podido salvar gracias a la cadena humana que crearon para sacarla del agua. La súbita crecida de arroyos y ríos ha provocado la inundación de una histórica mezquita de la capital.

La marca del agua en las paredes de las vivientas es claramente visible, al igual que los destrozos de la calle.

Las autoridades turcas, con el presidente Erdogan a la cabeza, han suspedido las clases en los colegios. Piden a todos extremar la precaución.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Feijoó intenta zanjar la crisis en el PP tras poner en duda las pensiones y promete que subirán con el IPC: "Son innegociables y ya; se acabó"
  2. Ni "secuestro de las calles" ni "huelga electoralista": los motivos de las protesta de la Educación madrileña que Ayuso ignora
  3. Los audios de militares presumiendo de dar palizas a migrantes en Ceuta: "Sin guantes mola más, porque suena"
  4. EEUU contempla usar la "madre de todas las bombas" contra Irán en una nueva ofensiva
  5. Hallan sin vida en el mar a Rami, el niño de Granollers desaparecido durante las lluvias
  6. Cambio brusco de tiempo por la llegada de una dana: arranca un episodio fuerte de tormentas que durará hasta el martes