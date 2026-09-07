Los detalles Hans-Thomas Tillschneider, Florian Schröder y Frank Otto Lizureck, presentes en las listas de estas elecciones, estuvieron el pasado octubre en la embajada rusa celebrando el 73 cumpleaños del líder del Kremlin.

La ultraderecha alemana, representada por Alternativa para Alemania (AfD), ha generado preocupación en Ucrania y la Unión Europea debido a sus vínculos con Vladimir Putin. En octubre de 2025, tres miembros de AfD en Alta Sajonia asistieron a la celebración del cumpleaños del presidente ruso en la embajada rusa en Berlín. AfD busca un acercamiento a Rusia, proponiendo introducir el idioma ruso en el sistema educativo y fomentar intercambios estudiantiles con el gobierno de Putin. La simpatía hacia el Kremlin ha causado revuelo, pero el copresidente Oliver Kirchner defendió la necesidad de establecer contactos con Rusia.

Otro peligro de la ultraderecha alemana que preocupa en Ucrania y en la Unión Europea son sus coqueteos con Vladimir Putin. Tanto es así que, en octubre de 2025, tres miembros presentes en las listas de Alternativa para Alemania en Alta Sajonia acudieron a la celebración del cumpleaños del presidente ruso en la embajada rusa.

Porque AfD quiere muchos cambios para el país. Y uno de ellos pasa por el acercamiento a Rusia. Tanto que quieren introducir un nuevo idioma extranjero, el ruso, y también intercambios de estudiantes con el Gobierno de Putin.

La simpatía hacia el Kremlin es tal que el pasado octubre, Hans-Thomas Tillschneider, Florian Schröder y Frank Otto Lizureck, miembros de AfD y presentes en las listas ganadoras este domingo, acudieron a la embajada rusa en Berlín para celebrar el 73 cumpleaños de Putin e incluso subieron una foto con el organizador del evento.

Ya entonces la imagen generó un enorme revuelo que la formación quiso rebajar. "Debemos establecer contactos razonables con todos estos países", afirmó el copresidente Oliver Kirchner explicando haber sido informado de la asistencia y no tener inconveniente alguno.

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