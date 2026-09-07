De uniformes espaciales que recuerdan al régimen nazi a reconvertir el mapa de Irán con su rostro: los últimos delirios de Trump en redes

Los detalles El presidente de EEUU se ha dedicado las últimas 24 horas a compartir publicaciones delirantes, como una imagen del mapa de Irán reconvertido en la silueta de su rostro o un vídeo de la destrucción de la isla de Kharg.

En las últimas 24 horas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha causado revuelo en redes sociales con publicaciones extravagantes. Destaca una imagen de un uniforme que recuerda tanto a la película 'Starship Troopers' como a las SS nazis por sus tonos oscuros. No está claro si es un prototipo o el uniforme final de la Fuerza Espacial de EE.UU. Además, Trump ha redibujado el mapa de Irán con la silueta de su rostro, destruido la isla de Kharg en un vídeo, rebautizado Nuevo México como "Nueva América", y se ha imaginado conversando con George Washington. También se ha autoproclamado como el mejor presidente en un ranking personal.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha puesto de manifiesto su 'incontinencia digital' con publicaciones delirantes en rede sociales en las últimas 24 horas. En una de ellas, ha colgado una imagen de un uniforme que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. La inspiración real sería la película 'Starship Troopers'.

De momento, no está claro si es solo un prototipo o el uniforme que acabarán vistiendo los miembros de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, pero por el momento ha despertado comparaciones mucho menos galácticas, ya que también recuerda a las SS del régimen nazi por los tonos oscuros y por la característica gorra de plato.

Sin embargo, este uniforme no ha sido ni mucho menos lo único que Trump ha publicado en las últimas horas. El líder estadounidense también ha redibujado el mapa de Irán para que las fronteras del país adopten la silueta de su propio rostro.

Además, ha compartido un vídeo destruyendo la isla de Kharg, ha rebautizado el estado de Nuevo México como "Nueva América" y se ha imaginado compartiendo una conversación con George Washington en la Casa Blanca.

Y por si fuera poco, también ha tenido tiempo de hacer un ranking de los mejores presidentes en el que, por supuesto, se ha colocado el primero. Todos estos disparates los ha publicado en tan solo unas horas.

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