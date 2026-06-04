Trump y su obsesión por dejar huella: de su dorado salón de baile al evento de UFC en la Casa Blanca

Los detalles Al presidente de Estados Unidos, su alma de promotor inmobiliario le lleva a cometer algunas aberraciones. La última, darle una carísima mano de pintura reflectane a la fuente memorial de Lincoln.

Donald Trump busca dejar una huella histórica a través de grandes construcciones y proyectos, reflejo de su pasado como promotor inmobiliario. Recientemente, ordenó pintar la fuente memorial de Lincoln con pintura reflectante sin tener autoridad para ello. Trump presume de estos actos, destacando su obsesión por el tamaño, lo que la oposición aprovecha para criticarlo. El expresidente Barack Obama subraya su infantilismo y teorías conspiranoicas. Trump compara un cuadrilátero de lucha libre en la Casa Blanca con la Torre Eiffel y planea un salón dorado, aunque los costos de seguridad son tan altos que ni sus compañeros republicanos lo apoyan.

Donald Trump sueña con pasar a la historia, con dejar huella, y cree que para hacerlo es necesario llevar a cabo grandes construcciones y actos. Su alma de promotor inmobiliario le lleva a cometer más aberraciones.

La última del Trump más megalómano ha sido ordenar que le den una carísima mano de pintura reflectante a la icónica fuente memorial de Lincoln, sin tener autroridad para hacerlo.

Él, aprovecha para presumir de eso, haciendo énfasis en el tamaño, y es que es algo con lo que está obsesionado. De hecho, la oposición lo sabe y no dudan en aprovecharlo para cargar contra él.

"El infantilismo, los apodos, las locas teorías conspiranoicas, esa extraña obsesión con el tamaño...de las multitudes", destacaba Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

Con tal de pasar a la posteridad, no duda en igualar un cuadrilátero provisional para lucha libre con el más icónico monumento parisino. "Muchos no saben que en París, Francia, la Torre Eiffel iba a desmontarse inmediatamente después de la Exposición Universal. Bueno, nunca la derribaron", destaca, recordando que ahora en los jardines de la Casa Blanca él va a montar un estadio para la pelea de UFC.

Además, otro de sus proyectos es poner un doradísimo salón de baile en la Casa Blanca. Una construcción que va a provocar que, aunque las obras en sí las vayan a pagar donantes, las medidades de Seguridad Nacional sean milmillonarias. Un presupuesto que no se lo van a aprobar ni sus compañeros republicanos.

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