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Empeñado en pasar a la historia

Trump y su obsesión por dejar huella: de su dorado salón de baile al evento de UFC en la Casa Blanca

Los detalles Al presidente de Estados Unidos, su alma de promotor inmobiliario le lleva a cometer algunas aberraciones. La última, darle una carísima mano de pintura reflectane a la fuente memorial de Lincoln.

Imagen de archivo de Donald Trump
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Donald Trump sueña con pasar a la historia, con dejar huella, y cree que para hacerlo es necesario llevar a cabo grandes construcciones y actos. Su alma de promotor inmobiliario le lleva a cometer más aberraciones.

La última del Trump más megalómano ha sido ordenar que le den una carísima mano de pintura reflectante a la icónica fuente memorial de Lincoln, sin tener autroridad para hacerlo.

Él, aprovecha para presumir de eso, haciendo énfasis en el tamaño, y es que es algo con lo que está obsesionado. De hecho, la oposición lo sabe y no dudan en aprovecharlo para cargar contra él.

"El infantilismo, los apodos, las locas teorías conspiranoicas, esa extraña obsesión con el tamaño...de las multitudes", destacaba Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

Con tal de pasar a la posteridad, no duda en igualar un cuadrilátero provisional para lucha libre con el más icónico monumento parisino. "Muchos no saben que en París, Francia, la Torre Eiffel iba a desmontarse inmediatamente después de la Exposición Universal. Bueno, nunca la derribaron", destaca, recordando que ahora en los jardines de la Casa Blanca él va a montar un estadio para la pelea de UFC.

Además, otro de sus proyectos es poner un doradísimo salón de baile en la Casa Blanca. Una construcción que va a provocar que, aunque las obras en sí las vayan a pagar donantes, las medidades de Seguridad Nacional sean milmillonarias. Un presupuesto que no se lo van a aprobar ni sus compañeros republicanos.

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