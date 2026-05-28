El empeño de Trump en aparecer en los billetes de 250 dólares: aparta a la directora de imprenta y presiona desde la Casa Blanca

Sí, pero... Según la ley, para aparecer en un billete, la persona tiene que ser muy conocida y haber muerto hace al menos dos años.

Donald Trump insiste en que su rostro aparezca en un billete de 250 dólares, desafiando la ley que impide que personas vivas figuren en el papel moneda. Según 'The Washington Post', la Casa Blanca ha ejercido presión constante desde que el exmandatario propuso la idea, incluso apartando a la directora de imprenta que se opuso. A pesar de que existe un diseño preliminar con su imagen y un sello conmemorativo, la ley exige que las figuras en los billetes sean fallecidas y conocidas. Un proyecto de ley para permitirlo está estancado en el Congreso. Dos funcionarios leales a Trump continúan impulsando su deseo de inmortalizarse en vida.

Donald Trumpquiere su cara en un billete de 250 dólares sí o sí y le da igual que la ley no permita a una persona viva aparecer en un billete. Según desvela 'The Washington Post', las presiones de la Casa Blanca no han parado desde que el republicano propusiera la idea. Tanto es así, que no ha dudado en apartar a la directora de imprenta que se opuso al proyecto.

Las insistencias desde la Administración Trump se mantienen para imprimir billetes de 250 dólares con la imagen del omnipresente presidente. Incluso existe un diseño preliminar en el que aparece Trump, su firma y un sello del aniversario de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El prototipo del billete con la cara de Donald Trump

Pero este vanidoso antojo conlleva dos requisitos. El primero, ser una figura muy conocida. El segundo, haber fallecido al menos hace dos años, algo que, de momento, no se cumple.

El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría que Trump apareciera en los billetes tanto de 100 como de 250 dólares, pero ha quedado estancado.

La directora de imprenta que rechazó la propuesta ha sido apartada de su cargo, mientras que dos funcionarios afines a Trump continúan insistiendo para hacer realidad su deseo y alimentar así su obsesión por pasar a la historia. Dispuesto a forzar lo que haya que forzar para disfrutarlo en vida.

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