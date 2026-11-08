Trump lanza un aviso a EEUU por el resultado de las 'midterms': "Supone un paso a atrás gigantesco"

El contexto En particular ha asegurado que la bolsa perdió en un día tres millones de dólares a pesar de que "con Trump iba como un cohete". El jueves hubo fuertes caídas ante el temor a una mayor regulación en el campo de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Donald Trump debe aceptar los resultados de las elecciones de medio mandato, aunque continúa expresando su descontento. El presidente de Estados Unidos ha calificado el resultado como un "paso atrás gigantesco" para el país y ha advertido sobre posibles consecuencias económicas tras la victoria del Partido Demócrata. Trump destacó que la bolsa perdió tres millones de dólares en un día, a pesar de que "con Trump iba como un cohete". Aunque los valores subieron inicialmente, cayeron posteriormente por el temor a una mayor regulación. A pesar de esto, Trump promete un regreso más fuerte. Los demócratas ahora controlan la Cámara de Representantes y el Senado, lo que podría complicar la gestión de Trump.

Donald Trump tiene que acatar el resultado de las 'midterms' del pasado miércoles pero no claudicará en sus quejas. El presidente de Estados Unidos ha afirmado este domingo que el resultado de las elecciones de medio mandato suponen un "paso atrás gigantesco" para Estados Unidos y ha advertido ya de las consecuencias económicas de la victoria del Partido Demócrata.

"Estados Unidos dio un paso atrás gigantesco en su historia con los resultados de las últimas elecciones", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

En particular ha asegurado que la bolsa perdió en un día tres millones de dólares a pesar de que "con Trump iba como un cohete". El miércoles, tras los claros resultados de los comicios, los valores vivieron un alza, pero el jueves hubo fuertes caídas ante el temor a una mayor regulación en el campo de la inteligencia artificial y los centros de datos.

"Pero no tengáis miedo. ¡Volveremos más grandes y fuertes que nunca antes!", ha remachado el mandatario estadounidense en su mensaje.

Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado tras su clara victoria en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, con lo que podrían dificultar la labor de Gobierno de Trump e impulsar investigaciones parlamentarias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.