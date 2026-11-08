Un aniversario agridulce: se cumplen 10 años de la primera victoria de Trump tras su dura derrota en las 'midterms' y con su popularidad bajo mínimos

Entre líneas Poco queda ya de la euforia de aquel 8 de noviembre de 2016 y del movimiento MAGA iniciado por aquel improbable candidato que venció frente a Hillary Clinton que ahora ha sufrido la mayor derrota en las urnas desde que está en el poder.

Una década después de su primera victoria electoral, Donald Trump enfrenta uno de sus peores momentos como presidente de Estados Unidos. Tras su llegada al poder en 2017, implementó políticas controvertidas como el veto migratorio y la construcción del muro con México. Su mandato estuvo marcado por la pandemia y su derrota electoral en 2020 ante Joe Biden, que culminó en el asalto al Capitolio. A pesar de ello, Trump se presentó nuevamente a las elecciones, sobreviviendo a un atentado en 2024 y venciendo a Kamala Harris. Su segundo mandato se caracterizó por políticas agresivas, guerras comerciales y conflictos internacionales, llevando a una crisis mundial y a una derrota significativa en las elecciones de medio mandato.

Justo en uno de sus peores momentos como presidente de Estados Unidos, se cumple una década de la primera victoria en las urnas de Donald Trump. Ahora bien, diez años después poco queda ya de la euforia de aquel 8 de noviembre de 2016 y del movimiento MAGA iniciado por aquel improbable candidato que venció frente a Hillary Clinton. Una caída en picado del trumpismo que ni el propio Donald es capaz de asumir.

Porque con su llegada al poder se abría una nueva etapa en la política estadounidense. No entró en la Casa Blanca hasta el 20 de enero de 2017, cuando se convierte oficialmente en el presidente número 45 de Estados Unidos, pero desde el primer momento dejó claro cuáles son sus principios: "América primero". El primero, el veto migratorio. Trump cierra filas y apuesta por lo suyo, muro con México incluido.

Años convulsos para la política estadounidense hasta un 2020, marcado por la pandemia y por su derrota electoral contra el demócrata Joe Biden. Sin embargo, él rechaza el resultado y difunde acusaciones de fraude electoral. Unas acusaciones que alimentan lo que sucedería poco después. Mientras el Congreso ratifica estos resultados, una multitud de trumpistas asalta el Capitolio el 6 de enero de 2021 dejando cinco muertos. Un día en el que la democracia en Estados Unidos quedó al borde del abismo.

Trump queda tocado, pero no hundido políticamente. Tanto es así que se volvería a presentar en las próximas elecciones. Y, durante la campaña, en julio de 2024, el republicano sobrevivía a un atentado durante un mitin en Pensilvania. La imagen de su cara ensangrentada y alzando el puño se difunde por todo el mundo.

Finalmente, el 5 de noviembre 2024 Trump derrota a Kamala Harris y recupera el cargo. Dos meses después jura el cargo para su segundo mandato y llega un presidente estadounidense mucho más agresivo en su persecución a los migrantes. Pero no solo eso, sino que inicia una guerra comercial imponiendo aranceles internacionales a prácticamente todo el mundo y posicionándose en cada conflicto abierto.

Pero no solo ello, sino que también los inicia. A comienzos de este año manda a sus tropas para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y ataca conjuntamente con Israel a Irán matando al líder supremo ayatolá Ali Jamenei.

De esta manera daba inicio a un conflicto que ha derivado en una enorme crisis mundial. Y que ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya lleno, de la mala gestión de Trump ya que ha llegado bajo mínimos en popularidad a las elecciones de medio mandato en las que, tras 10 años siendo el centro de atención en Estados Unidos, ahora él y su movimiento MAGA han quedado duramente derrotados.

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