Un proyectil hutí impacta en un edificio de la petrolera Aramco en Riad en plena escalada de ataques contra Arabia Saudí

El contexto Previamente, la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha informado de la intercepción y destrucción de dos misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre la capital.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí reportó un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra un edificio de Aramco en Riad, causando daños menores sin víctimas. La coalición internacional liderada por Arabia Saudí interceptó varios misiles lanzados por los hutíes, quienes reivindicaron ataques aéreos sobre ocho regiones saudíes. Los insurgentes detallaron cuatro operaciones militares, alcanzando objetivos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Rey Jalid y depósitos de Aramco, causando incendios y numerosas bajas. Los hutíes justifican estos ataques como respuesta a la ofensiva saudí y a las víctimas civiles en el conflicto yemení.

El Ministerio de Energía saudí ha informado este domingo de que un proyectil ha impactado contra un edificio de la petrolera estatal saudí Aramco ubicado en la capital, Riad, en un nuevo ataque de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Un edificio administrativo de Riad perteneciente a Saudí Aramco ha sido objeto de un intento de ataque este domingo 8 de noviembre de 2026. El incidente ha provocado la caída de restos que han causado daños menores al edificio sin que haya heridos ni víctimas, afortunadamente", ha explicado el Ministerio.

Previamente, la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha informado de la intercepción y destrucción de dos misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre la capital, Riad, y sobre diversas regiones del sur del país durante las últimas horas a manos de la milicia rebelde hutí. "Intercepción y destrucción de dos misiles crucero en las regiones de Riad y el Sur", ha notificado el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en sus redes sociales.

Las defensas antiaéreas han actuado de forma inmediata para abortar la incursión en el espacio aéreo del Reino, sin que hasta el momento las autoridades locales hayan notificado sobre víctimas, heridos o daños materiales en las zonas afectadas. También la Defensa Civil Saudí ha emitido una alerta para cinco regiones saudíes, incluidas la ciudad de Dammam, las regiones de Al Ahsa y Buqaiq (este), Riad y Najran (sur). Poco después ha informado de que había pasado el peligro.

Los hutíes reivindican cuatro operaciones militares

Por su parte, los hutíes han informado de 105 ataques aéreos en las últimas 24 horas, principalmente en Bani Hashish, al este de la capital, Saná. Hasta ocho regiones han sido afectadas por estos ataques. En un comunicado posterior, el portavoz militar de los insurgentes, el general Yahya Sari, ha reivindicado la ejecución de cuatro operaciones contra objetivos estratégicos y posiciones militares en territorio saudí mediante el lanzamiento de varios misiles balísticos y de crucero, así como drones.

La primera de estas operaciones, ha detallado, ha tenido como objetivos el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, depósitos de la petrolera estatal Aramco y el centro financiero de la capital saudí. Según Sari, los proyectiles alcanzaron sus objetivos de forma "directa y precisa", ocasionando "grandes daños" en las instalaciones atacadas.

La segunda operación se ha dirigido contra las instalaciones de Aramco en Buqayq, donde, según la versión de los hutíes, el impacto directo de los proyectiles ha dado lugar a incendios en los objetivos alcanzados. Asimismo, las fuerzas rebeldes han reconocido el ataque a concentraciones de efectivos saudíes vinculados al oficial Fares al Shammari al este de la provincia de Al Jawf y en la dirección de Madghal, en la provincia de Marib. Esta tercera acción habría provocado "un gran número de muertos y heridos", según el comunicado.

El objetivo de la cuarta de las operaciones descritas fueron posiciones militares atribuidas al oficial saudí Badr al Harbi en la región de Al Mudharabá, en la provincia de Lahij. Sari ha reportado también numerosas bajas entre los efectivos atacados, si bien no ha facilitado cifras concretas.

El representante castrense de los hutíes ha justificado estas acciones como una respuesta a la "traicionera ofensiva saudí" y a las víctimas civiles provocadas por sus "salvajes masacres". Estos incidentes se enmarcan en la escalada de ataques transfronterizos perpetrados por las fuerzas hutíes contra infraestructuras estratégicas y núcleos urbanos en suelo saudí en el contexto del conflicto en Yemen.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

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