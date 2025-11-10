Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020

Los detalles Trump ha concedido un indulto generalizado a cerca de 80 personas al considerar que contribuyeron a "exponer el fraude electoral" durante las elecciones de 2020 que perdió frente a Biden.

Donald Trump ha otorgado un indulto generalizado a cerca de 80 personas, incluyendo a Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, por su papel en "exponer el fraude electoral" en las elecciones de 2020, que perdió ante Joe Biden. El indulto, anunciado por Ed Martin, abogado de indultos del Departamento de Justicia, es total e incondicional, pero no se aplica a Trump. La medida impide futuros procesos penales federales contra los indultados. Entre los beneficiarios también están Sidney Powell, Boris Epshteyn y varios expresidentes republicanos estatales. Estos indultos son preventivos, ya que no hay cargos federales abiertos contra ellos. Giuliani, además, enfrenta cargos estatales en Arizona y fue multado por difamación en Georgia.

Donald Trump ha concedido un indulto generalizado a cerca de 80 personas, incluidos Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, al considerar que contribuyeron a "exponer el fraude electoral" durante las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden.

"Otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones", ha señalado en un documento difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, en su cuenta personal de la red social X, que recoge el listado de 77 personas beneficiadas por la medida.

El inquilino de la Casa Blanca "pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", según defiende la orden que especifica que "no se aplica al presidente de Estados Unidos". El indulto impediría a cualquier administración futura iniciar un proceso penal en contra de los afectados.

Además del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, entre los beneficiarios del indulto también se encuentra el jefe de Gabinete de Trump en 2020, Mark Meadows, Mark Meadows, que fue acusado de presionar a funcionarios estatales en Georgia para favorecer al ahora presidente.

Los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor de Trump Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados como Georgia, Arizona y Nevada, también están en esta lista.

Un documento en el que también aparece el nombre de Sidney Powell, abogada de Trump que en 2023 se declaró culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia.

No obstante, estos indultos son preventivos, pues solo se aplican en cargos federales y ninguno de los nombres que figuran en la lista tienen casos abiertos en la vía federal.

Rudy Giuliani, condenado por difamación

Giuliani, que saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 en la ciudad de Nueva York como fiscal antes de ser elegido alcalde, cargo que desempeñó durante dos mandatos (1994-2001).

En los últimos años, su figura se vio perjudicada por difundir teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020, en las que, según su visión, Trump, de quien fue asesor en su primer mandato, perdió por amaño en el recuento.

Giuliani se enfrenta actualmente a cargos estatales en Arizona por interferencia electoral, y en 2023 fue declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia, lo que le resultó en una multa de más de 148 millones de dólares.

