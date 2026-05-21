Un Trump hablando a los cubanos y caracterizado como Fidel Castro: la respuesta en redes ante un posible ataque de Trump a Cuba

¿Qué ha dicho? "Es la hora de hacer que Cuba vuelva a ser grande otra vez. Muchas gracias, chicos". Este es el mensaje que lanza un Trump caracterizado como el fallecido Fidel Castro en un vídeo generado por IA que se ha convertido en viral.

Estados Unidos ha creado un escenario ficticio para imputar a Nicolás Maduro y Raúl Castro, con acusaciones de narcotráfico y eventos pasados. Ahora, se teme que Donald Trump esté preparando una acción similar contra Cuba, con un portaaviones en camino. En las redes sociales, la situación se transforma en humor, con memes y vídeos de inteligencia artificial que muestran a Trump vestido como Fidel Castro y hablando en español. Estos contenidos, virales tras la imputación de Raúl Castro, incluyen un 'Trump bebé' bromeando sobre un dron perdido con Díaz-Canel, y un 'Baby Marco Rubio' proponiendo mejoras para Cuba.

Para poder imputar y detener al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, Estados Unidos se inventó un cargamento de narcotráfico. Con Raúl Castro se han sacado de la manga un suceso que ocurrió hace 30 años. Parece que Donald Trump tiene todo preparado para repetir con Cuba lo que ya hizo con Venezuela. Y es que, uno de los mayores portaaviones del Ejército de Trump ya está en camino y en la isla ya se temen lo peor.

Pero en las redes sociales todo se vive diferente. En muchas ocasiones, navegar por ellas es entrar en el mundo al revés, pero también hay ocasiones en las que se tira de humor para sobrepasar acontecimientos que parecen de película.

Porque ante la amenaza de un posible ataque a Cuba, las redes se han llenado de memes y vídeos generados por inteligencia artificial. Hemos podido ver al presidente Trump vestido con la indumentaria típica de Fidel Castro, uniforme verde militar y gorra. Pero también con su barba y hablando en castellano. "Queridos amigos de Cuba", dice este Trump 'fidelizado'. La siguiente frase que pronuncia es para demostrar su supuesto nivel en el idioma, pero él solo acierta a decir: "Mucho bueno ideo, papi. ¡Dale!".

Un mensaje que manda desde el mismísimo Despacho Oval, en la Casa Blanca, y que se ha hecho viral tras la imputación de Raúl Castro por parte de un tribunal de Miami. Desde allí, lanza otro mensaje, su última ocurrencia: "Es la hora de hacer que Cuba vuelva a ser grande otra vez. Muchas gracias, chicos".

Pero ojo, porque este 'Trump Castro' dice que primero están terminando una misión secundaria en Irán. Para materializarlo, la IA ha creado otro vídeo. En este se muestra al presidente de EEUU encendiéndose un puro con la llama que sale de una foto del líder del régimen de Israel. Tras dar la primera calada, mira a cámara y asegura: "Ahora toca Cuba".

Un 'Baby Trump' o la respuesta en redes ante un posible ataque de Trump a Cuba

La inteligencia artificial no ha perdido el tiempo, porque los cargos contra Raúl Castro se presentaron en la tarde del miércoles. Pero ya ha tenido tiempo para crear a un Trump bebé que llama por teléfono al actual presidente cubano, Díaz-Canel. Una conversación en la que quiere aclarar el misterio del dron perdido. "Hola Miguelito, ¿te llegó el dron mío o también se cayó?", pregunta el 'Baby Trump' antes de romper en una carcajada. "¿Qué dron, presidente Trump? Ese aparato me entró por la ventana", dice Díaz-Canel.

Son burlas inspiradas en la realidad en las que no podían faltar otros protagonistas dentro de las 'locuras' de Trump. También han convertido en bebés a su secretario de Estado, Marco Rubio. El mismo que le propone a Trump "electricidad 24 horas en toda la isla, sin interrupciones". Una idea que el minipresidente aplaude asegurando: "Cuba va a ser un ultrarresort".

Ya que la inteligencia artificial ha vestido a Trump a lo Castro, ¿por qué no hacerlo con Rubio, con uniforme y disfrutando un puro cubano? Y, de paso, le han puesto a bailar en medio de una fiesta en Cuba.

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