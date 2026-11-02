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Trump dice que le "encantaría" presentarse en 2028, pero reconoce que la Constitución se lo impide

El contexto Las declaraciones del presidente estadounidense llegan a pocas horas de que se celebren las 'midterms'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en Washington.EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal, en una entrevista en el podcast 'Pod Force One' del New York Post que se publicará este lunes, aunque se grabó el viernes. "Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a Miranda Devine.

A pocas horas de conocer el resultado de las elecciones de medio mandato que se celebran este martes, el presidente aseguró que le encantaría postularse: "Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló Trump durante la entrevista.

No es la primera vez que habla de un tercer mandato

En otras ocasiones Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también ha reconocido la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida "para el cargo de presidente más de dos veces".

El 30 de marzo de 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que "no estaba bromeando" sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había "métodos para hacerlo". El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

A pocas horas de las 'midterms'

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes al completo, un tercio de los cien escaños del Senado, 36 estados eligen gobernador y se escogen numerosos cargos locales.

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de 'The New York Times' y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

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