Netanyahu gana las elecciones con un 100% escrutado, a falta de los votos de "doble sobre"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un acto de su partido este miércoles.

Las cifras El bloque favorable a Netanyahu sumaría 53 escaños, frente a los 48 de la oposición y los 19 de las listas árabes. Ninguno podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del espacio político contrario.

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lidera las elecciones con 27 escaños, superando a Yashar de Gadi Eisenkot, que obtuvo 21. Aún quedan entre 430.000 y 480.000 papeletas de "doble sobre" por contar, principalmente de militares y otros votantes fuera de su centro asignado. Netanyahu suma 53 escaños con el apoyo de partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas, pero necesita ocho más para la mayoría absoluta. La oposición, liderada por Eisenkot, tiene 48 escaños, requiriendo 13 más. El presidente Isaac Herzog iniciará consultas para formar Gobierno en un Parlamento fragmentado. Además, se investiga una posible injerencia extranjera en los comicios, aunque las autoridades defienden la integridad electoral.

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido el más votado en las elecciones del martes, con 27 escaños frente a los 21 de Yashar, la formación de Gadi Eisenkot, tras el escrutinio del 100% de los votos y a la espera de contabilizar las papeletas de "doble sobre".

La Comisión Electoral Central estima que quedan entre 430.000 y 480.000 papeletas de "doble sobre" pendientes de recuento. Estas proceden principalmente de militares, así como de enfermos, diplomáticos y otros electores que han votado fuera de su centro asignado.

Con estos resultados, el bloque favorable al hasta ahora primer ministro suma 53 escaños, frente a los 48 de la oposición y los 19 de las dos listas árabes, cuyo apoyo podría resultar decisivo para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 61 diputados. Concretamente, según las estimaciones de los medios israelíes basadas en los datos de la Comisión, con 5.671.534 votos válidos contabilizados, el bloque de Netanyahu se completa con los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá (7 escaños) y Shas (6), además de las formaciones ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir (7), y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich (6).

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar se suman los 12 de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid; los ocho de Los Demócratas, de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman. Entre los partidos árabes, la izquierdista Lista Conjunta obtendría 11 escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, ocho, dos más de los que le atribuían los recuentos parciales del miércoles.

Así, a Netanyahu le faltan ocho escaños para la mayoría absoluta y al bloque de Eisenkot, 13. Ninguno podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario, salvo que el recuento pendiente modifique el reparto.

Investigan una posible injerencia extranjera

El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, ha pedido este jueves por carta al jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior israelí, David Zini, que investigue las denuncias sobre una posible "injerencia extranjera" en los comicios. La petición llega después de que el Likud denunciara supuestas irregularidades, entre ellas la existencia de "miles de sobres" con "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam".

Sin embargo, el director de la Comisión Electoral Central, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de los comicios y afirmó que "carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral". La Policía israelí también ha desestimado la acusación del Likud.

Herzog iniciará las consultas para formar Gobierno

El presidente israelí, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la próxima semana y comenzará entonces las consultas con los partidos para decidir a quién encarga la formación de Gobierno. El proceso se abrirá en un Parlamento fragmentado, en el que ni el bloque del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ni el de la oposición cuentan por ahora con los escaños suficientes para alcanzar la mayoría absoluta.

Herzog pidió el miércoles a todas las formaciones que acudan "con la mente abierta" para evitar una nueva repetición electoral, en un escenario en el que los bloques enfrentados siguen sin alcanzar por sí solos la mayoría parlamentaria.

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