Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado

Entre líneas Según informa 'The Wall Street Journal', el mandatario ha comentado con sus asesores más cercanos la posibilidad de poner fin a la campaña militar estadounidense y dejar para más adelante la reapertura de Ormuz, para lo cual presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que lideren la reapertura del estrecho.

Donald Trump está dispuesto a retirarse de Irán, incluso dejando el estrecho de Ormuz bloqueado. Según 'The Wall Street Journal', Trump ha considerado posponer una operación para reabrir el enclave, esperando que sus aliados en Europa y el Golfo lideren la iniciativa. Aunque ha valorado una misión para reabrir el estrecho, que es crucial para el comercio de petróleo, Trump busca debilitar a la armada iraní y reducir los ataques actuales. Si sus esfuerzos fracasan, pedirá a Europa y a los países del Golfo mediar con Irán. Mientras tanto, ha desplegado fuerzas militares en la región, lo que contradice su deseo de terminar rápidamente la guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó que la campaña militar podría concluir pronto, pero el problema del estrecho de Ormuz persiste, requiriendo una coalición internacional para asegurar su apertura.

Donald Trump está dispuesto a marcharse de Irán incluso dejando el estrecho de Ormuz en su actual situación de bloqueo. 'The Wall Street Journal' detalla que el presidente de Estados Unidos ha trasladado a sus asesores la posibilidad de dejar para más adelante una eventual operación para reabrir el enclave, para lo cual Washington presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que liderasen una operación para reabrir el enclave, según las fuentes citadas por el medio.

Trump y su grupo de asesores valoraron la posibilidad de llevar a cabo una misión para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel global, una misión que prolongaría el conflicto más allá del plazo previsto de cuatro a seis semanas que inicialmente pronosticó Trump.

El presidente de Estados Unidos considera que su país debe alcanzar dos objetivos clave: debilitar a la armada iraní y reducir el nivel de ataques actuales, mientras, a la vez, presiona a Teherán para reanudar el libre flujo comercial. Si sus intenciones fracasan, sería ahí cuando la Casa Blanca pediría a Europa y a los países del Golfo mediar con Irán para reabrir Ormuz. Según el medio, Trump ha puesto sobre la mesa otras opciones militares que no serían su prioridad actual, lo que hace pensar en esa eventual operación terrestre.

Durante el último mes, Trump ha dado versiones contradictorias sobre cómo gestionar el estrecho y, en general, una guerra que parece habérsele escapado a su control. El último ejemplo lo vimos este lunes, cuando amenazó con bombardear la infraestructura energética civil si la vía marítima no se reabre antes de una fecha tope. En otras ocasiones, ha restado importancia al papel del estrecho de Ormuz para Estados Unidos y ha descargado responsabilidad en otras naciones.

Las consecuencias del bloqueo de Ormuz

Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, mayor será la inestabilidad en la economía mundial y el aumento de los precios del gas. Numerosos países, incluidos aliados de Estados Unidos, están sufriendo las consecuencias de la disminución del suministro energético que antes fluía libremente por este punto estratégico.

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El deseo de Trump de poner fin a la guerra rápidamente contradice otras medidas que está tomando, como la entrada en la región del USS Tripoli y de la Unidad Expedicionaria de Marines, el despliegue de miembros de la División Aerotransportada o la posibilidad de enviar otros 10.000 soldados de infantería a Oriente Medio, según informó este mismo medio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que la campaña militar estadounidense concluirá en cuestión de semanas. "Entonces nos enfrentaremos al problema del estrecho de Ormuz, y será Irán quien decida", aseguró Rubio, quien planteó la opción de "una coalición de naciones de todo el mundo y la región, con la participación de Estados Unidos" para asegurar que el estrecho de Ormuz "permanezca abierto, de una forma u otra".

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