Trump empieza a cumplir sus promesas: las deportaciones masivas marcan el inicio de una temible legislatura

Apenas lleva una semana en el cargo, pero parece que han pasado semanas... o incluso meses. Porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está dejando claro en su segundo mandato, en su segunda vez en la Casa Blanca, que el tiempo importa. Que el tiempo cuenta. Que cada segundo de legislatura puede suponer una nueva ley. Un nuevo dictado. Una nueva propuesta. Y sí, entre unas cosas y otras está cumpliendo con las promesas de su campaña.

Así lo llaman ellos, "cumplir con las promesas". Así llaman a sus políticas contra los migrantes, a quienes puso en el centro de sus discurso y mítines prometiendo deportaciones. Prometiendo algo que los expertos, como José Antonio Gurpegui, Catedrático de Estudios Norteamericanos y Director del Instituto Franklin, van ser "mucho más numerosas y mucho más radicales que en su primer mandato".

138 migrantes, de vuelta a Brasil

Y sí, así está siendo. Así ha sido, al menos, con el avión que ha llevado a 138 migrantes de vuelta a Brasil. A eso es a lo que Trump y su equipo llaman "cumplir sus promesas". A eso, y a la presencia de aviones militares en la frontera estadounidense con México.

Porque en Ciudad Juárez, en imágenes que ha compartido la propia Casa Blanca, se ve cómo decenas de militares, de marines, están desplegados ya en la frontera con el país azteca como si de una zona de guerra se tratase.

Las promesas tenían previsto empezar a cumplirse un día después de su toma de posesión, según contó el 'The Wall Street'. Porque Trump, planeaba una macrorredada de migrantes en Chicago, en Illinois, desplegando en el lugar a unos 100 o 200 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés.

La elección de Chicago no era al azar, pues respondía al alto número de migrantes que residen en la ciudad y por el impacto mediático de hacer dicha macrorredada en uno de los grandes bastiones del Partido Demócrata. "Si el alcalde de Chicago no quiere ayudar, puede hacerse a un lado. Si nos impide actuar, si esconde o encubre deliberadamente a un migrante ilegal, lo procesaré", dijo Tom Homan, el 'zar' de la frontera del republicano.

La orden de ciudadanía

Mientras comienzan las deportaciones de migrantes, un juez federal ha bloqueado de forma temporal la orden ejecutiva de Donald Trump para acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio de EEUU, en lo que es el primer revés para los planes de Trump en cuanto a su sistema migratorio.

Ha sido John C. Coughenour, magistrado de Seattle, quien ha considerado la orden como claramente "inconstitucional", tal y como recogen en la cadena ABC News: He estado en el tribunal durante más de 40 años. No recuerdo otro caso tan claro como este".

En total, 22 estados con gobiernos demócratas han interpuesto una demanda contra el intento de Trump con acabar con un derecho recogido en la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU. La decisión de Coughenour estará vigente durante 14 días, tiempo en el que podría haber recursos en su contra, como revela el 'The Seattle Times'.

La reacción de Donald Trump, ya en el Despacho Oval, no se ha hecho esperar. "Con este juez no es ninguna sorpresa", ha afirmado, confirmando además que van a apelar la decisión del magistrado de Seattle. El presidente, en caso de que todo se enquiste, podría recurrir al Tribunal Supremo, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump se 'carga' el legado de Biden en apenas un día

El presidente, en apenas horas, ha borrado el legado de Joe Biden con una ola de decretos que han dejado en nada lo realizado por el demócrata en diversas materias mientras el republicano ha prometido una "edad dorada" para Estados Unidos. Una de sus primeras medidas, revocar casi 80 decretos de Biden incluyendo el que apostaba por una equidad racial y abogaba por prevenir y combatir la discriminación con motivo de identidad de género y orientación sexual.

En su discurso ha afirmado que convertirá en "política oficial" de su Gobierno el reconocer solo "el masculino y el femenino" como identidades de género. Sus primeros pasos han ido para terminar con la ideología 'woke'.

Sobre migración, ese mismo día ya se veía venir lo que podía suceder en la frontera con México, porque Trump ha declarado la migración como una "emergencia nacional" en la linde con el país azteca, autorizando así el uso de fuerzas militares y firmando la orden para clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.

Además, la política arancelaria con respecto a México, donde quiere aplicar un 25% por el flujo de migrantes y de fentanilo por las respectivas fronteras, se ha retrasado hasta el 1 de febrero. Su Administración ya ha eliminado la aplicación CBP One, que permitía a los solicitantes de asilo pedir cita para entrar legalmente en el país.

Trump presume de arrestar a 400 migrantes en 72 horas

Porque Trump está cumpliendo con todo lo prometido. Con todas esas amenazas que ha expresado en campaña. Porque apenas 72 horas después de tomar posesión, las redadas de migrantes que están generando miedo en las calles, y donde en Boston incluso los agentes han ido casa por casa a por ellos, han terminado con, según la administración del presidente, la detención de más de 400 personas.

Porque Trump ha autorizado, además, arrestos en colegios, iglesias y hospitales, con las familias de los migrantes ni tan siquiera atreviéndose a mandar a sus hijos a las escuelas. Hay unos 733.000 menores sin documentación, y el republicano los quiere fuera del país.

En un reportaje de la cadena estadounidense FOX news, se puede observar cómo las fuerzas seguridad entran incluso a domicilios. "Hoy fue un buen día. Hoy eliminamos de nuestras comunidades varias amenazas importantes para la seguridad pública", asegura una de las agentes.

Quiere expulsar a 11 millones de personas

El siguiente paso de Donald Trump, según él mismo, son las deportaciones masivas. Quiere expulsar a 11 millones de personas... y ya ha comenzado a "cumplir con sus promesas", con la deportación de unos 138 migrantes de vuelta a Brasil.