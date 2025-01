La 'Ilustración Oscura' resurge con Trump y extiende su sombra en una Casa Blanca cada vez más reaccionaria

En la conocidísima y galardonada Matrix (1999), Morfeo extiende sus manos y muestra dos pastillas, una azul y otra roja. Si eliges la primera, tu vida seguirá igual que hasta ahora, sedada. Si escoges la segunda, conocerás una realidad hasta ahora desconocida. De esta escena se ha servido la nueva ultraderecha estadounidense para presentarse. Y dicen haber elegido comerse la pastilla roja. Se alzan como voceros de un movimiento con bases ultras que utiliza la famosa metáfora de la película de las hermanas Wachowski.

Quieren desenmascarar, aseguran, la democracia "inestable e incluso peligrosa". Así lo afirma su ideólogo. Han bautizado al movimiento como la 'Ilustración Oscura'. El padre intelectual de esta nueva corriente aún más a la derecha de la derecha es un hombre hasta ahora desconocido, Curtis Yarvin, un ingeniero informático y bloguero que se valió del anonimato de Internet para empezar a escribir un blog allá por 2007. Su modelo alternativo es un tanto peculiar, algo así como una monarquía absoluta. Pero no con una familia real al uso como la que conocemos en España. Sería más bien una monarquía empresarial, y el líder absoluto sería un consejero delegado, un CEO.

Yarvin pone como ejemplo a Mark Zuckerberg, alguien que "no le rinde cuentas a nadie" y que "controla su propia junta directiva". También nombra a Elon Musk. Ambos son, a los ojos de Yarvin, "monarcas absolutos". Los medios estadounidenses han empezado a poner la lupa sobre las teorías descabelladas de Yarvin, tanto que 'The New York Times' le ha entrevistado. Porque ya se ha visto a diversos empresarios multimillonarios acercarse al calor de Trump. De hecho, en la toma de posesión del magnate ocuparon un sitio privilegiado, muy cerca de su nuevo jefe.

laSexta Columna ha hablado con Carme Colomina, investigadora sénior especializada en desinformación y política global de CIDOB que tiene claras las motivaciones que hay detrás de ese acercamiento. Asegura que "estos tecno-oligarcas de Silicon Valley han visto en Donald Trump una oportunidad para su modelo de sociedad", y añade: "El peligro de este movimiento, que de hecho está soterrado y no es público, tiene un ideario que está compartido por políticos en ejercicio en estos momentos".

Un vicepresidente 'oscuro'

Uno de esos políticos es el recién estrenado vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, admirador de Yarvin. Vance ha elogiado e incluso replicado ideas de la 'Ilustración Oscura', como la metáfora de la píldora roja. También lo ha hecho Musk, que ha tuiteado esta idea de tomarse la pastilla en su red social. Ahora Vance es la mano derecha del presidente Trump, cosa que aprovechará para susurrarle este pensamiento al oído. Como la idea de que el poder real lo ejercen un puñado de universidades y medios de comunicación, conglomerado al que Yarvin llama 'La Catedral' -una catedral que quiere tumbar-. En 2021, el actual vicepresidente, recogiendo conceptos de este movimiento emergente, vino a asegurar que la tarea de los conservadores estadounidenses en ese momento era "preservar todo lo que se pueda preservar y luego, cuando llegue el colapso inevitable, reconstruir el país de una manera que sea realmente mejor".

Para la periodista Marta Peirano, entrevistada en el programa, estos epígrafes "que parecen nuevos de la ilustración oscura son un truco de magia más", y ahonda en esta reflexión: "Una manera de rehabilitar un discurso que habíamos abandonado; un discurso machista, clasista, racista, antisemita. Es darle nombres guais". La realidad es que esas ideas se acaban de instalar en la Casa Blanca, que en esta segunda legislatura de Trump es algo más oscura, si cabe.