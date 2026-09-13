Trump echa balones fuera: culpa a Zelenski de la subida de los combustibles y niega que tenga que ver con Oriente Medio

Los detalles Mientras sigue asegurando que el precio de la gasolina bajará próximamente, a un hogar promedio en EEUU le ha costado ya unos 700 dólares adicionales la subida del petróleo.

El precio del combustible en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, con el diésel a una media nacional de 6 dólares por galón. Donald Trump desvincula la situación de la guerra en Irán, culpando en cambio a Volodímir Zelenski por atacar instalaciones de combustible diésel en Rusia, lo que, según él, provoca escasez. Mientras tanto, los estadounidenses enfrentan un aumento significativo en los precios de la gasolina, que ha subido de 2,83 a más de 6 dólares por galón desde principios de 2026. El impacto económico ya ha costado al hogar promedio 700 dólares adicionales, y Trump promete una reducción de precios tras las elecciones, aunque esto tardaría en reflejarse.

El precio del combustible está disparado como nunca en Estados Unidos, pero Donald Trump asegura que la guerra de Irán no tiene nada que ver. De hecho, prefiere señalar a otro culpable: Volodímir Zelenski.

"El señor Zelenski tiene que dejar de atacar las instalaciones de combustible diésel en Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel, porque está provocando una escasez. No hay escasez por Oriente Medio, sino por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania", ha aseverado el presidente estadounidense.

Pero, por mucho que eche balones fuera, la realidad es que los estadounidenses están asfixiados por los precios de la gasolina. "Hoy el precio del diésel ha marcado máximos históricos, a una media nacional de 6 dólares el galón, aquí en Arkansas lo tenemos a 6,37 dólares el galón, haciendo la conversión más o menos son 1,45 dólares litro", asegura Jesús Dueñas, camionero en Estados Unidos.

La gasolina ha registrado su mayor subida en años en EEUU. Mientras a principios de 2026 el precio medio por galón estaba en 2,83 dólares, ahora está por encima de los seis.

Un aumento que también se ha visto reflejado en el aceite de motor, que algunos supermercados están racionando. Los ciudadanos no dejan de preguntarse cuándo terminará esta situación.

Porque a un hogar promedio le ha costado ya unos 700 dólares adicionales. Trump sabe que le pasará factura en las próximas elecciones y quizás por ello ha culpado a Zelenski. Además, promete cosas que igual no puede cumplir: "Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán. Se desplomarán y los bajaremos. Creo que para la gasolina, los bajaremos a menos de dos dólares el galón".

Ahora bien, aunque la guerra terminase este domingo, pasarían varias semanas hasta que la caída se reflejase en los surtidores y en los bolsillos de los estadounidenses.

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