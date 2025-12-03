Nuevo golpe de Trump al medio ambiente: propone reducir drásticamente los requisitos de ahorro de combustible para impulsar los vehículos de gasolina

Entre líneas El mandatario republicano ha justificado la medida para que los hogares puedan comprar coches más baratos, pero en la práctica responde a las peticiones de los fabricantes agobiados por las exigencias en la transición del motor eléctrico y la competencia de los coches procedentes de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado este miércoles una orden ejecutiva para favorecer a los coches de combustión frente a los vehículos eléctricos. De esta forma, la nueva norma recorta drásticamente los requisitos de ahorro de combustible que el expresidente demócrata Joe Biden había finalizado el año pasado, y que establecen las distancias que deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina, hasta el año modelo 2031.

La Administración Trump relaja así los estándares de emisión de los coches que se vende en EEUU. El presidente estadounidense también ha anunciado que aprobará otra norma para que los fabricantes de automóviles pueden producir coches más pequeños. El mandatario republicano ha justificado la medida para que los hogares puedan comprar coches más baratos, pero en la práctica responde a las peticiones de los fabricantes agobiados por las exigencias en la transición del motor eléctrico y la competencia de los coches procedentes de China.

Los críticos han advertido, sin embargo, que esta orden agravará el cambio climático y hará que los conductores paguen más por repostar.

El mandatario lo ha anunciado en un acto en la Casa Blanca, flanqueado por la plana mayor de su Gobierno y del consejero delegado de Ford, Jim Farley, y su homólogo en Stellantis (el grupo que fabrica Jeep, Fiat, Chrysler, Opel y Citroën, entre otros), Antonio Filosa. "Firmé una orden ejecutiva para poner fin al mandato injusto y costoso sobre los vehículos eléctricos", ha sentenciado Trump. "Como saben, teníamos que tener un coche eléctrico en un plazo muy breve, a pesar de que no había forma de recargarlos", ha continuado el presidente.

"Estamos cancelando las normas de emisiones de los tubos de escape", ha agregado sobre la nueva orden, que sirve para prolongar el periodo en que pueden venderse coches de combustión que no se hayan adaptado a la regulación que exige una reducción de emisiones.

Trump ha presumido en el Despacho Oval de que acaba así "oficialmente" con las "normas ridículamente onerosas de Biden que imponen costosas restricciones y todo tipo de problemas a los fabricantes de coches". De esta forma, se ha vuelto a lanzar contra un supuesto "mandato" para comprar vehículos eléctricos y ha vuelto a referirse a las políticas medioambientales como el "gran timo verde".

"Es una cruzada para acabar con los coches de gasolina. Eso es lo que querían hacer, a pesar de que tenemos más gasolina que cualquier otro país con diferencia y la gente quiere coches de gasolina. Lo quieren todo. Quieren eléctricos. Quieren cualquiera. Quieren tener muchas alternativas. Pero quieren coches de gasolina”, ha indicado el mandatario estadounidense, quien nunca ha ocultado su negacionismo climático.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.