Arranca el juicio contra los diez acusados de ciberacoso a Brigitte Macron tras difundir el bulo de que es una mujer trans

Los detalles Se trata de ocho hombres y dos mujeres que han sido acusados de realizar comentarios "maliciosos" sobre la primera dama, su género y su diferencia de edad con el presidente del país, Emmanuel Macron.

Imagen de archivo del presidente francés junto a su mujer, Brigitte Macron.
Arranca el juicio en París, Francia, contra ocho hombres y dos mujeres que han sido acusadas de ciberacoso a la mujer del presidente francés, Brigitte Macron.

El juicio ha empezado este 27 de octubre en el Tribunal Penal de París y entre los 10 acusados hay una médium y dos personas que se dedican a difundir teorías conspiranoicas en Internet.

Todos se enfrentan hasta a dos años de cárcel por publicar mensajes en los que insinúan que la primera dama es un hombre. Informaciones falsas y, además, tránsfobas, porque presentan la idea de la transexualidad como algo negativo y de lo que burlarse.

En las publicaciones, también criticaban la diferencia de edad entre la pareja llegando, incluso, a comparar su relación con Emmanuel Macron, 24 años menor que ella, con la "pedofilia".

De esta forma, todos ellos están acusados de realizar comentarios "maliciosos" a través de Internet sobre la primera dama, su género y su diferencia de edad con el presidente del país, Emmanuel Macron.

Está previsto que el juicio dure dos días, por lo que las pruebas podrán ser presentadas a lo largo del lunes y del martes. Se desconoce cuándo se emitirá el veredicto.

Macron presentó la demanda por ciberacoso en agosto de 2024, lo que llevó a los investigadores a detener a varios sospechosos de edades comprendidas entre los 41 y los 60 años. En caso de ser hallados culpables, se enfrentan a dos años de prisión.

Un juicio que se suma a la demanda ya interpuesta por los Macron en Estados Unidos contra la influencer ultra Candance Owens, que también difamaba a Brigitte Macron en redes sociales.

