Arranca el juicio contra los diez acusados de ciberacoso a Brigitte Macron tras difundir el bulo de que es una mujer trans

El Tribunal Penal de París ha iniciado un juicio contra ocho hombres y dos mujeres acusados de ciberacoso a Brigitte Macron, esposa del presidente francés. Entre los acusados se encuentran una médium y dos promotores de teorías conspirativas. Se les imputa la difusión de mensajes que insinúan falsamente que la primera dama es un hombre, en un contexto tránsfobo, y critican su diferencia de edad con Emmanuel Macron, comparándola con la "pedofilia". El juicio, que durará dos días, podría resultar en penas de hasta dos años de prisión. Esta acción legal sigue a una demanda similar presentada en Estados Unidos.

Está previsto que el juicio dure dos días, por lo que las pruebas podrán ser presentadas a lo largo del lunes y del martes. Se desconoce cuándo se emitirá el veredicto.

Macron presentó la demanda por ciberacoso en agosto de 2024, lo que llevó a los investigadores a detener a varios sospechosos de edades comprendidas entre los 41 y los 60 años. En caso de ser hallados culpables, se enfrentan a dos años de prisión.

Un juicio que se suma a la demanda ya interpuesta por los Macron en Estados Unidos contra la influencer ultra Candance Owens, que también difamaba a Brigitte Macron en redes sociales.

