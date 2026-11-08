Trump comparte un vídeo hecho con IA en el que Dana White aparece como portavoz de la Casa Blanca mientras los luchadores de la UFC agreden a periodistas

Los detalles Entre broma y broma, sin embargo, el posible desembarco de Dana White en la Casa Blanca parece estar ganando peso. El presidente de la UFC no ha confirmado que haya aceptado el cargo.

Donald Trump ha sorprendido en redes sociales con un vídeo generado por inteligencia artificial, donde Dana White, presidente de la UFC, aparece como supuesto portavoz de la Casa Blanca. En la escena, luchadores irrumpen en la rueda de prensa, intimidando a periodistas que hacen preguntas incómodas. Aunque el vídeo es humorístico, refleja la tensa relación de Trump con los medios. Mientras tanto, el posible nombramiento de White como portavoz de la Casa Blanca cobra fuerza, aunque no está confirmado. Además, circula una teoría sobre una posible confusión entre Dana White y Dana W. White, antigua portavoz del Pentágono.

Donald Trump ha vuelto a sorprender en redes sociales con un vídeo generado mediante inteligencia artificial. En él, Dana White, presidente de la UFC y empresario de artes marciales mixtas, aparece protagonizando su primera rueda de prensa como supuesto portavoz de la Casa Blanca. Una comparecencia bastante alejada de lo habitual: varios luchadores irrumpen en la sala, golpean e intimidan a los periodistas que intentan hacer preguntas incómodas al nuevo portavoz.

"Trump me nombró secretario de prensa. Traje ayuda", dice White al comienzo del vídeo. Cuando uno de los periodistas le pregunta si el presidente estadounidense supone una amenaza para la democracia, un luchador responde: "Hablemos ahora". "¡No me siento seguro!", protesta otro reportero, mientras varios deportistas comienzan a golpear y amenazar a los presentes. "¡Esto es fascismo!", llega a gritar otro periodista antes de recibir una patada.

La escena termina con Trump preguntando a White cómo ha ido la rueda de prensa. "Candente... pero mayormente pacífica", responde el presidente de la UFC. "Maravilloso", concluye el mandatario entre risas. Una escena que, aunque presentada en clave de humor, funciona como una provocadora declaración de intenciones sobre la relación de Trump con los medios de comunicación y sus constantes ataques a la prensa.

¿Broma o realidad?

Entre broma y broma, sin embargo, el posible desembarco de Dana White en la Casa Blanca parece estar ganando peso. El presidente de la UFC no ha confirmado que haya aceptado el cargo, pero sí ha reconocido que tiene previsto reunirse con Trump: "Tenemos una reunión el lunes, así que estoy seguro de que tendremos más de qué hablar después"..

Además, White ha publicado una fotografía creada con inteligencia artificial en la que aparece junto al presidente estadounidense, acompañada del mensaje "Siguiente capítulo". También ha asegurado que está viajando a Washington D.C. Pese a estas señales, algunos medios apuntan a que habría rechazado la propuesta. Por el momento, no hay confirmación oficial de que vaya a convertirse en el nuevo portavoz de la Casa Blanca.

En medio de la confusión también ha circulado una insólita teoría: Trump podría haber confundido a Dana White con Dana W. White, su antigua portavoz del Pentágono. Una hipótesis para la que, por ahora, no hay ninguna evidencia.

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