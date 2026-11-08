Detenido en Argentina por amenazar de muerte al papa León XIV.

El contexto La Policía ha requisado en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales fue supuestamente el utilizado para realizar la llamada con la amenaza, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

Un hombre de 49 años ha sido detenido en Argentina tras amenazar de muerte al papa León XIV, justo antes de su visita al país desde Paraguay. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó la detención, realizada en menos de 24 horas en Pilar, cerca de Buenos Aires. Según Infobae, en su domicilio se encontraron tres teléfonos móviles, uno usado para la amenaza, y un dron en investigación. El detenido, identificado como un "obrero", enfrenta cargos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. El papa llegará a Argentina para encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Un hombre ha sido detenido en Argentina tras amenazar de muerte al papa León XIV justo antes de su viaje al país desde Paraguay. Así lo ha confirmado la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en un comunicado, en el que detalla que "a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones" del organismo "se detuvo a una persona que había realizado amenazas de muerte" contra el pontífice.

Además, detallan que "el procedimiento fue realizado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza" sin compartir más detalles. Aunque, según adelanta 'Infobae', el arrestado es un hombre de 49 años y fue detenido en la localidad de Pilar, en las afueras de Buenos Aires.

Al parecer, según dicho medio, se requisaron en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales fue supuestamente el utilizado para realizar la llamada con la amenaza, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

El hombre, al parecer un "obrero", fue acusado de amenazas anónimas e intimidación pública, con finalidad terrorista, según publica la publicación, que cita fuentes oficiales.

La investigación se inició este pasado viernes, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó que se había producido una llamada intimidatoria contra la vida del pontífice.

El papa León XIV llega este domingo a Argentina, donde permanecerá cuatro días, y desarrollará varios encuentros masivos en distintos puntos en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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