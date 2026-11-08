Varapalo para Elon Musk: cancela la fabricación en Texas de sus vehículos Cybertruck, el mayor fracaso automovilístico de Tesla

Los detalles Tras invertir cerca de 500 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos, el empresario ahora se ha visto obligado a cancelar la fabricación en Texas de la camioneta eléctrica de Texas.

Elon Musk ha enfrentado reveses significativos en Estados Unidos. Durante las elecciones 'midterms', invirtió 500 millones de dólares para apoyar a los republicanos en Texas, un estado clave para sus empresas Tesla y SpaceX. Sin embargo, Texas eligió a su primer gobernador demócrata en más de tres décadas. Además, Musk anunció la reducción gradual de la producción del Cybertruck en Texas para 2027, un vehículo que no cumplió con las expectativas de ventas. Problemas de producción, precios elevados y falta de homologación en Europa han afectado al Cybertruck, que tampoco se comercializará en Australia y Nueva Zelanda.

Mientras los republicanos de EEUU sufrían una derrota aplastante y Texas elegía a su primer gobernador demócrata en más de tres décadas, uno de los grandes perdedores de las 'midterms' en Estados Unidos no figuraba en las papeletas: el multimillonario Elon Musk. Y es que el hombre más rico del mundo invirtió cerca de 500 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos y mantener a Texas bajo control republicano; un estado que alberga a su fabricante de automóviles Tesla, a su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX, y a un proyecto de fabricación de chips que involucra a ambas compañías.

Sin embargo, este no ha sido el único varapalo del empresario esta semana, ya que se ha visto obligado a cancelar la fabricación en Texas de sus vehículos Cybertruck. Desde su lanzamiento, este coche le ha traído muchos problemas y ahora se ha convertido en el mayor fracaso comercial automovilístico de Tesla.

El anuncio de Elon Musk de que Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en su planta de Texas a mediados de 2027 marca el principio del fin de este fracaso del fabricante, una camioneta eléctrica cuyas ventas nunca se acercaron a las expectativas de su creador.

"Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en la gigafábrica de Texas hacia mediados del próximo año para dejar espacio a una mayor producción del Cybercab", el robotaxi de la compañía, anunció Musk el viernes en X.

Pese a que Tesla no ha confirmado el abandono definitivo del modelo ni ha descartado trasladar su fabricación a otra instalación, las declaraciones posteriores apuntan a su desaparición. En reacción a un usuario que en las redes sociales calificó el anuncio como el fin de una era, Musk respondió: "Es cierto, pero la flota de Cybertruck seguirá existiendo durante mucho tiempo".

Más explícito fue Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, quien en X utilizó el pasado para referirse al vehículo: "El Cybertruck fue una increíble plataforma de desarrollo tecnológico y sigue vivo a través del Cybercab".

El anuncio supone un reconocimiento implícito de la distancia entre las expectativas y la realidad comercial de la camioneta.

Problemas de producción, precios y calidad

Su producción ha sido un problema. El inicio de la fabricación se retrasó dos años, y no empezó hasta finales de 2023, y nunca llegó a las cifras anticipadas por Musk, quien, incluso en octubre de ese año, todavía confiaba en alcanzar una producción anual de 250.000 unidades. "Creo que acabaremos produciendo unos 250.000 Cybertruck al año", aseguró.

La realidad es muy distinta. Según estimaciones de la consultora Cox Automotive, Tesla vendió en Estados Unidos 38.965 Cybertruck en 2024 y solo 20.237 en 2025, un desplome del 48,1 %. La caída continuó en los nueve primeros meses de 2026, con 11.586 unidades vendidas, un 28% menos que en el mismo período del año anterior. Las cifras contrastan con la capacidad de producción instalada que Tesla todavía atribuía en octubre a su fábrica de Texas: más de 125.000 Cybertruck anuales.

El elevado precio también ha perjudicado al vehículo. Según el medio Electrek, el 6 de noviembre la versión más barata disponible para pedidos costaba 92.490 dólares, aunque sus características no son equivalentes a las del modelo básico anunciado en 2019 y que Musk aseguró costaría 39.900 dólares.

A ello se suman los problemas de calidad y seguridad, con 11 campañas de revisión en EEUU, y las dificultades para acceder a mercados internacionales. El Cybertruck carece de homologación europea por problemas de seguridad para los peatones y Tesla canceló en octubre sus planes de comercialización en Australia y Nueva Zelanda.

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