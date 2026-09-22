Trump desvela que EEUU ha mantenido una "muy buena reunión" con la delegación iraní en la ONU: "No puedo imaginar por qué no querrían un acuerdo"

Los detalles Sus palabras y acciones tienen una repercusión directa sobre el precio del petróleo. Durante su discurso, lleno de amenazas a Irán, subió considerablemente y, tras el anuncio de la reunión, bajo.

Estados Unidos e Irán mantuvieron una reunión en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, aunque sin la presencia de Donald Trump. El presidente estadounidense, antes de un encuentro con Volodímir Zelenski, anunció que la reunión duró tres horas y fue "muy buena", sugiriendo que un acuerdo es posible. Trump, a pesar de sus amenazas de "aniquilar" a Irán, expresó optimismo sobre un futuro acuerdo. Los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, participaron en el encuentro. Mientras tanto, el precio del petróleo mostró fluctuaciones, inicialmente subiendo tras las amenazas de Trump, pero luego disminuyendo tras el anuncio de la reunión. El emir de Catar criticó el uso del petróleo como herramienta de presión, destacando su impacto global.

Finalmente no ha estado Donald Trump presente como se especulaba, pero Estados Unidos e Irán han mantenido una reunión en los márgenes de la Asamblea General de la ONU este martes.

Así lo ha anunciado el propio presidente estadounidense antes de iniciar una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski: "Terminó hace una hora. Fue una reunión que duró tres horas. Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)".

Aunque no ha entrado en muchos detalles, el republicano ha señalado que hay otro encuentro programado "en un futuro próximo". En el encuentro con los iraníes participaron los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

Una reunión que se ha mantenido mientras el propio Trump estaba amenazando con "aniquilar" a la República Islámica si no alcanzaban un acuerdo: "Tengo una gran decisión que tomar. ¿Habrá un acuerdo que les permita reconstruir un país mucho mejor de lo que fue antes o aniquilo rápidamente la República Islámica sin darles una oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo y enviarlos al infierno sin opciones de sobrevivir y sin esperanzas durante generaciones?".

"Pero creo que llegaremos a un acuerdo. No tiene sentido esperar. Están esperando a las elecciones de medio término. De lo que no se están dando cuenta es de que no estoy corriendo. Me quedan dos años y medio", ha afirmado el republicano.

Además, también ha hecho un llamamiento a todas las naciones "para que se unan a nosotros en la imposición del completo aislamiento económico de Irán hasta que cesen sus ataques contra el transporte comercial, renuncien a sus ambiciones nucleares y cesen su apoyo al terrorismo".

Los movimientos del precio del petróleo

Ante este vaivén de acciones, el precio del petróleo ha ido moviéndose. La jornada de este martes arrancaba para el barril de Brent a 98 dólares. Con el paso de las horas ha ido subiendo pero, cuando parecía que iba a bajar, ha subido todavía más desde el momento en el que Trump ha amenazado a Irán durante su discurso.

Ahora bien, tras el anuncio de la reunión, ese precio ha ido disminuyendo hasta volver a los 98 dólares con los que iniciaba el día.

Un ejemplo de la crítica que ha realizado el emir de Catar durante su discurso en la Asamblea General de la ONU: "Se ha permitido que las arterias de la economía mundial se conviertan en instrumentos de presión y negociación cuyo precio lo pagan pueblos de todo el mundo por muy lejos que estén del conflicto. Esta es la crisis que eleva los precios y afecta al sustento de los pueblos que nada tienen que ver con todo esto".

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