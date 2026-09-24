Abás advierte ante la ONU que Israel es un "peligro existencial" para Palestina y le acusa de "un plan colonial maligno"

Los detalles El presidente palestino ha pronunciado su discurso de forma telemática, ya que la Administración estadounidense ha vetado su entrada al país por segundo año consecutivo.

El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió en la Asamblea General de la ONU sobre el "peligro existencial" que Israel representa para el pueblo palestino, instando a evitar otra 'Nakba' como la de 1948. Abás señaló que lo ocurrido en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental es un plan colonial que amenaza la existencia palestina. Solicitó acelerar el plan de paz para Gaza auspiciado por Estados Unidos y criticó que la segunda fase no se ha implementado. Su discurso fue telemático debido al veto de EE.UU. a su entrada, lo que denunció como "ilegítimo". Abás rechazó las acusaciones de falta de reformas y abogó por el diálogo y el respeto mutuo para lograr una solución de dos Estados.

El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió este jueves en su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU sobre el "peligro existencial" que Israel supone para el pueblo palestino, y urgió a la comunidad internacional a no permitir otra 'Nakba' como la de 1948.

"El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos Estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", alertó Abás.

"Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial maligno destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarlos a abandonarla", añadió el dirigente de la Autoridad Palestina.

En este sentido, Abás pidió acelerar el plan de paz para Gaza auspiciado por Estados Unidos, que está a punto de cumplir un año, para que "la fase de transición no se convierta en una situación permanente", sin "plazos concretos" ni "horizonte político".

Durante su discurso, el presidente palestino recordó que la segunda fase del plan no se ha empezado a aplicar e instó a la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino y a que se empiece la reconstrucción. "Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno", recalcó.

Sin visa para entrar en EEUU

Su discurso, que había sido pregrabado, se emitió de forma telemática por el veto de la Administración de Estados Unidos a su entrada en el país. Un hecho que se produce por segundo año consecutivo y que el mandatario denunció en su intervención, calificando las medidas de "ilegítimas y punitivas".

"El pueblo palestino y sus líderes no deben ser castigados por sus peticiones, por su ocupación, por querer dirigirse a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional", dijo.

La Administración de Trump anunció que no daría el visado a la delegación palestina alegando una "falta de reformas" y la intención del Ejecutivo palestino de "internacionalizar el conflicto israelí-palestino" mediante denuncias a esos dos tribunales internacionales por la ofensiva israelí en Gaza, investigada por un posible genocidio.

Según defendió Abás, "denegar a la delegación palestina acceso a la sede de las Naciones Unidas constituye una violación de la obligación de Estados Unidos como país anfitrión", por lo que exhortó a la Administración estadounidense a "levantar estas sanciones y restricciones".

"Nuestra voluntad de invocar el derecho internacional y sus instituciones es una elección pacífica y civilizada en un acto contrario a la paz", insistió.

El presidente palestino rechazó asimismo las acusaciones de Estados Unidos de falta de reformas, afirmando que la Autoridad Palestina ha cumplido con sus obligaciones con "un programa nacional de reforma completa" y comprometiéndose con el derecho internacional "para acabar con la violencia y el terrorismo a favor de la solución de los dos Estados".

Abás abogó por el "diálogo y el respeto mutuo" con el objetivo de aplicar la solución de los dos Estados -israelí y palestino-, para que "se establezca la paz en lugar de castigar a la parte que ha elegido la vía del derecho internacional y la acción política y diplomática para garantizar sus derechos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido