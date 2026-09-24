Desfile militar, banda de música y regalos: Trump tira la casa por la ventana para su encuentro con Xi Jinping en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan asisten a una ceremonia cerca de la columnata de la Casa Blanca en Washington

El contexto Esta es la segunda vez que ambos líderes se reúnen este año, después del encuentro que mantuvieron en Pekín en mayo. Los parabienes en público han sido notorios, y los temas a tratar en privado, muy espinosos: el futuro de la IA y la guerra en Rusia e Irán.

Donald Trump ha desplegado un gran despliegue de lujo en la Casa Blanca para recibir a Xi Jinping, en un intento por igualar la espectacular bienvenida que el presidente chino le dio en mayo. La ceremonia incluyó música, un desfile militar y un intercambio de regalos, resaltando la pompa en honor a su rival. En privado, discutieron temas delicados como el futuro de la inteligencia artificial y la guerra en Rusia e Irán. Trump destacó su "amistad extraordinaria" con Xi y propuso trabajar juntos por un futuro mejor. Esta es la segunda reunión de ambos líderes este año, tras su encuentro en Pekín.

Fastuosidad y opulencia. Donald Trump ha tirado la casa por la ventana este jueves en su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca. Todos los esfuerzos puestos en responder a la espectacular llegada que el presidente chino le dedicó en su visita del mes de mayo.

Una banda de música, un desfile militar, un intercambio de regalos... Pompa y boato del presidente de Estados Unidos para homenajear a quien es su máximo rival. Los parabienes en público han sido notorios. Y los temas a tratar en privado, muy espinosos. El futuro de la IA y la guerra en Rusia e Irán dependen en gran medida de lo que hayan acordado hoy Trump y Xi.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha destacado la "amistad extraordinaria" que mantiene con su homólogo chino, Xi Jinping, y le ha propuesto trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países.

"Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", ha afirmado Trump durante la ceremonia de recepción del mandatario chino y de su esposa, Peng Liyuan.

El republicano ha subrayado que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington, después de la que efectuó en 2015, durante el mandato de Barack Obama.

Trump también ha llamado a profundizar la relación entre ambos países, que, según ha dicho, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa.

"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", ha manifestado.

Trump suele referirse a la relación con China en términos personales y destacar la afinidad y amistad que mantiene con Xi como una vía para sortear las fuertes tensiones entre Washington y Pekín. Esta es la segunda vez que ambos líderes se reúnen este año, después del encuentro que mantuvieron en Pekín en mayo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido