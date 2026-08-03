Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz

El contexto Trump había anunciado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le habían pedido "cancelar" su ataque, asegurando que iba a retomar las conversaciones con Irán para un acuerdo sobre Ormuz.

Irán ha desmentido mantener conversaciones con Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó que se reanudarían las negociaciones. Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, subrayó que cualquier avance dependerá de los acontecimientos futuros. Actualmente, Irán está dialogando con Omán sobre una ruta segura en el estrecho de Ormuz, sin vincularlo a su reapertura. Trump había anunciado la suspensión de un supuesto ataque a Irán, vinculando esta decisión a las negociaciones. Según Trump, países como Arabia Saudí creen que un acuerdo es inminente, prefiriendo la diplomacia a un conflicto.

Irán ha asegurado que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y ha afirmado que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las conversaciones con Teherán se reanudarían este lunes.

"Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos", ha afirmado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa. Bagaei ha insistido en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump afirmara que había cancelado un "ataque masivo" contra Irán y que este lunes se reanudarían las conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

El portavoz de la diplomacia iraní ha indicado que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz.

"Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán", ha afirmado Bagaei.

El diplomático ha reiterado que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una "condición necesaria" para su reapertura, "pero no una condición suficiente". Bagaei ha advertido de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, "la hostilidad de Estados Unidos", el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó ayer que su país avanza con Omán hacia la fase final de las negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto.

La República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho después de que Washington lanzara bombardeos contra territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban atravesar la ruta propuesta por Omán. Estados Unidos restableció además el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona.

Trump cancela un nuevo ataque a Irán y anuncia la reanudación de las conversaciones

El comunicado de Irán se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza mañana por la tarde", indicaba el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Air Force One a su aterrizaje en la base militar de Andrews, próxima Washington DC.

Al hilo, el inquilino de la Casa Blanca volvía a incidir en el supuesto ataque contra Irán que habría suspendido, vinculando dicha decisión con las negociaciones con Teherán.

"Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán", detallaba Trump, antes de anotar que tendría lugar en torno a medianoche de este lunes y que "habría sido un ataque masivo".

A Riad atribuyó dos razones: que "creen que un acuerdo es inminente" y que "preferían un acuerdo a un ataque, porque no se sabe adónde conducen estos ataques". "Es decir, ¿se inundará el país de gente y de desastre? Pueden ocurrir muchas cosas malas", aseveraba.

En cuanto a la supuesta solicitud de Teherán, Trump añadía: "No sé qué dirán porque muchas veces me dicen eso y luego salen y dicen que no saben de qué está hablando", previendo así una versión distinta desde la República Islámica. "Obviamente no quieren ser atacados y sabían la magnitud del ataque porque lo vieron gestándose", señalaba.

A renglón seguido, el presidente estadounidense aseguraba que "la razón por la que pidieron" la suspensión del ataque "es que creen que hay un acuerdo". "Hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán", subrayaba.

"Me encantaría hacerlo", señalaba con respecto a la posibilidad de lograr tal compromiso, esgrimiendo que "salvaría muchas vidas" y que "ahorraría mucha energía innecesaria", ya que "reconstruir" el país "llevaría muchísimos años". "No creo que siquiera se pudiera reconstruir", recalcaba, incidiendo como hiciera en la víspera en que dicho ataque "habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso para ellos". "No querían que lo hiciéramos", indicaba.

De todos modos, subrayaba que las fuerzas de Estados Unidos están "listas para actuar" cuando la Casa Blanca lo desee. "No busco matar gente, porque la gente muere. Muere mucha gente y no queremos eso", afirmaba, tratando de destacar su labor negociadora y asegurando que quiere "salvar muchas vidas".

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