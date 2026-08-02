Trump amenaza a Irán con desatar "un terror militar nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial" si no firma un acuerdo

¿Qué ha dicho? En redes sociales, el presidente ha matizado que no ha atacado de tal forma a los persas "por el bien del mundo" y por "la supervivencia de un Irán próspero".

Donald Trump ha amenazado nuevamente a Irán, advirtiendo de una posible respuesta militar sin precedentes desde 1945 si no se firma un acuerdo que incluya la apertura del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. Aunque ha decidido cancelar temporalmente el ataque "por el bien del mundo", insiste en la urgencia de un pacto. Israel apoya esta postura. Por su parte, Irán advierte que podría ampliar las restricciones marítimas estratégicas si persiste el bloqueo naval de EE.UU., lo que impactaría en la economía global. La tensión sigue elevada, con antecedentes de ataques y bloqueos en la región.

Donald Trump ha vuelto a lanzar una de esas amenazas tan suyas. Una, de nuevo, dirigida a Irán. Una que, otra vez, tiene que ver con bombas, ataques y guerra. El presidente de EEUU, que ha afirmado que ha accedido a dejar en suspenso una ofensiva contra los persas a petición de Teherán y de otros países de Oriente Medio, ha exigido al régimen de los ayatolas celeridad en la firma del pacto si no quieren una respuesta militar "nunca vista" desde 1945.

"EEUU está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha expuesto el republicano en redes sociales.

De momento, eso sí, dice que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y por la supervivencia de un Irán próspero".

En ese mensaje, Trump ha explicado que su decisión de no atacar Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, ha detallado, lleve a la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y al fin de la amenaza nuclear de iraní".

Además, ha nombrado a otro actor clave en la guerra que, dice, respalda su planteamiento: "Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!"

De momento, las amenazas de Trump llegan en un momento en el que, de nuevo, la escalada de tensión sigue sin que parezca haber manera de pararla.

Irán, más restricciones marítimas

Irán, mientras, juega sus cartas y advierte de que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si EEUU mantiene el bloqueo naval contra su país.

Así lo ha dicho Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que afirma que Teherán está dispuesto a endurecer las medidas adoptadas en Ormuz y a ampliarlas a otros puntos clave.

En sus palabras, ha compartido que la continuidad del bloqueo marítimo impulsado por Washington y la "beligerancia del régimen estadounidense" provocarán que Irán "endurecerá" el cierre del estrecho de Ormuz y también el de "otros estrechos y puntos estratégicos". Asimismo, ha advertido de que "la economía mundial, los mercados energéticos y los votantes estadounidenses pagarán las consecuencias".

Han pasado más de cinco meses desde que el 28 de febrero EEUU e Israel decidiesen atacar Teherán, matando en tal ofensiva al líder supremo Ali Jamenei y conllevando una respuesta iraní basada en atacar a los países de Oriente Medio afines a Norteamérica y al bloqueo del vital estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido