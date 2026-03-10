Netanyahu afirma que "romper el yugo de la tiranía" depende de los iraníes y avisa: "Aún nos queda mucho por hacer"

¿Por qué es importante? Netanyahu pone sobre los iraníes la responsabilidad de poner fin al régimen de los ayatolás. "Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo depende, en ultima instancia, de ellos", señala.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha responsabilizado a los iraníes de acabar con el régimen de los ayatolás, afirmando que "romper el yugo de la tiranía depende, en última instancia, de ellos". Durante una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud, Netanyahu destacó que Israel está logrando cambios significativos en la región y que su ofensiva, junto a Estados Unidos, busca desmantelar el régimen iraní y reducir sus capacidades militares. La reciente oleada de bombardeos ha provocado la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y ha dejado miles de bajas. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado una política errática, alternando entre minimizar los ataques y amenazar con más violencia si se obstaculiza el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha puesto sobre los iraníes la responsabilidad de poner fin al régimen de los ayatolás en Irán, asegurando que "romper el yugo de la tiranía depende, en última instancia, de ellos".

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", ha dicho el mandatario en una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud junto al ministro de Sanidad, Haim Katz.

"Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel" en la región, ha continuado diciendo el mandatario. Israel defiende desde el inicio de su ofensiva junto a EEUU contra Irán que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

La oleada inicial de bombardeos de la guerra causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, recientemente sustituido por su hijo Mojtaba en el cargo.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró el domingo los bombardeos conjuntos con EEUU han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada.

Trump, y sus giros en este conflicto

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a contradecirse en menos de 24 horas al hablar sobre sus intenciones en esta guerra, haciendo gala una vez más de su errática política con mensajes que dejan clara su improvisación con el conflicto en Oriente Próximo.

De esta forma, el mandatario ha pasado de dar por "casi terminados" los ataques conjuntos con Israel contra Irán a decir ahora que "la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre Irán" si impiden el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.