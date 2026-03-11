Llenar de minas el estrecho de Ormuz: la estrategia de Irán que podría alargar su bloqueo más allá del fin de la guerra

Entre líneas Minar el estrecho de Ormuz es crear un enorme problema, no para ahora, sino a futuro. Irán y EEUU lo saben. Desminar todas esas aguas cuando la guerra termine llevaría mucho tiempo. Los expertos explican que, mientras tanto, EEUU podría abrir un canal, una especie de pasillo seguro para que circularan por ahí los barcos.

La estrategia combinada de Irán de minar el estrecho de Ormuz y continuar con ataques con misiles complicaría el tránsito de petroleros y barcos de mercancías. Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', destaca la dificultad de enfrentar tanto misiles como minas torpedo. Las minas pueden ser de contacto, explotando al chocar un buque, o magnéticas, activadas por el ruido o presión. Aunque no se sabe cuánto ha minado Irán, limpiar el área tomaría tiempo. Estados Unidos podría crear un canal seguro en pocos días, como hizo en los años 80. Irán también podría permitir el paso de buques chinos, dado su interés económico.

Si se confirma la nueva estrategia combinada de Irán, la de llenar de minas navales el estrecho de Ormuz a la vez que continúa con los ataques con misiles, esto dificultaría aún más el paso de petroleros y barcos de mercancías.

"Tengo que preocuparme de derribar misiles, y a la vez, de una mina torpedo", detalla el director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, la labor a la que se enfrentarían los protagonistas de la guerra.

Unas minas de contacto, las más habituales, que explotan cuando un buque choca con ellas. Pero también están las minas magnéticas, que se activan simplemente con el ruido de las hélices o con el cambio de presión en el agua cuando pasa un buque.

Se desconoce hasta qué punto Irán ha minado el estrecho de Ormuz, pero en todo caso, limpiarlo llevaría su tiempo. Mientras, Estados Unidos podría abrir un canal para que pasara el petróleo y el gas. "No habría que desminarlo todo. En unos pocos días podría hacerse un pasillo seguro", asegura Guillermo Pulido, analista de defensa y geopolítica.

No sería algo novedoso. Hay precedentes de los años 80, cuando durante la guerra entre Irak e Irán, la Armada estadounidense acompañó a los petroleros en un estrecho de Ormuz minado. "Estados Unidos en aquella época escoltaba a los buques de todas las nacionalidades que iban a cargar petróleo", recuerda Ángeles Espinosa, ex corresponsal de El País en Teherán.

Abrir un pasillo seguro es una opción que incluso podría prever Irán, al que también interesa dar salida a su petróleo. "El carril iraní daría paso a los buques chinos y aliados y en el carril árabe es el que harían minados ofensivos", asegura Yago Rodríguez.

Petróleo que compra China, entrando en el juego de intereses. El año pasado fueron casi un millón y medio de barriles a Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.