Rescatistas de la Media Luna Roja trabajan arduamente entre los escombros de un edificio residencial en Irán, atacado recientemente, donde solo queda la estructura. Decenas de personas están atrapadas y los sobrevivientes, con lágrimas en los ojos, enfrentan la devastación total de sus hogares. Para los civiles iraníes, cada ataque se convierte en una pesadilla. La televisión iraní ha mostrado el interior de algunas viviendas, donde solo hay ruinas. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, cientos han muerto, con la Media Luna Roja contabilizando unos 800 civiles asesinados. Entre las víctimas se encuentran los más vulnerables, como una niña pequeña, ajena a las razones del conflicto.

Donald Trump defiende que el único que mata a quien no debe es Irán. Sin embargo, los escombros de un edificio residencial iraní contradicen sus palabras. Este era el hogar de decenas de familias, que ahora ha quedado completamente destruido. Al menos 40 personas han muerto en este ataque.

De hecho, es tal la crudeza de la guerra que el régimen iraní está compartiendo unos folletos en los que explican cómo actuar ante una amputación o cómo hacer un torniquete.

