Víctimas inocentes

Trump también mata a quien no debe: un nuevo ataque contra un edificio residencial en Irán deja al menos 40 civiles muertos

Los detalles Desde que empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ya han muerto cientos de personas. La Media Luna Roja ha contabilizado unos 800 civiles asesinados.

Imagen de un edificio en Irán derrumbado tras los ataques.
Donald Trump defiende que el único que mata a quien no debe es Irán. Sin embargo, los escombros de un edificio residencial iraní contradicen sus palabras. Este era el hogar de decenas de familias, que ahora ha quedado completamente destruido. Al menos 40 personas han muerto en este ataque.

De hecho, es tal la crudeza de la guerra que el régimen iraní está compartiendo unos folletos en los que explican cómo actuar ante una amputación o cómo hacer un torniquete.

Rescatistas de la Media Luna Roja buscan a los supervivientes en un mar de escombros de este edificio residencial de Irán que ha sido atacado. Una tarea prácticamente imposible, y es que solo queda su estructura.

Decenas de personas yacen bajo los escombros. Los rescatistas los han intentado sacar con grandes dificultades, los que han sobrevivido lloran porque ya no les queda nada.

Para los civiles iraníes, cada golpe es un auténtica pesadilla. Los vecinos que se han acercado a la zona cero, se quedan paralizados.

La televisión iraní ha conseguido entrar dentro de algunas viviendas, mostrando cómo es prácticamente imposible pasar. Una vez dentro, se aprecia como ya no queda nada, todo son ruinas.

Desde que empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya han muerto cientos de personas. La Media Luna Roja ha contabilizado unos 800 civiles asesinados.

Los más vulnerables, como una niña pequeña que se encontraba en ese edificio residencial, no se libran de la de la guerra.

Se trata de una niña inocente, demasiado joven para saber qué tiene ella que ver con el régimen iraní o si supone una amenaza para Israel o Estados Unidos.

