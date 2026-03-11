Ahora

Guerra en Irán

Irán habría empezado a esparcir hasta 6.000 minas navales en el estrecho de Ormuz para atacar buques que intenten cruzarlo

Los detalles Según la CNN, Irán habría empezado a esparcir minas en este espacio, aunque el país no lo ha confirmado. Por su parte, EEUU asegura que ya han hundido 16 barcos minadores.

Imagen de archivo de un vídeo difundido por EEUU sobre sus ataques a barcos mineros.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Irán no va a abrir el estrecho de Ormuz, no de momento. Según la CNN, tendrían entre 5.000 y 6.000 minas navales. Algunas fuentes aseguran que han empezado a utilizarlas minando las aguas de ese punto. Por su parte, Estados Unidos asegura que ya han hundido 16 barcos minadores.

Irán no ha confirmado que haya puesto dichas minas, pero sí advierte que no pasará ni un litro de combustible ante las amenazas de Donald Trump. "Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, queremos que las retiren inmediatamente. Las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. Serán combatidos con rapidez y violencia", ha indicado el presidente de EEUU en redes sociales.

Mientras, Teherán juega a internacionalizar el precio del petróleo si sus vecinos no pueden frenar a Trump. "Y si pueden tolerar precios del petróleo por encima de los 200 dólares por barril, continúen con este juego", ha señalado Ibrahim Zolfaghari, portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní.

Un general de la brigada iraní asegura que están en la fase descendente del conflicto y avisa: "Trump y Netanyahu están atrapados en un matadero en el Golfo Pérsico".

A la pregunta de si estamos ante una nueva batalla en este enclave estratégico, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes, ha destacado que "puede ser el estrecho de Ormuz un espacio de paz y prosperidad o todo lo contrario, un escenario de derrota y sufrimiento para el conjunto de los países de la región".

En las últimas horas, tres buques petroleros han sido atacados en el corredor, uno de ellos tailandés. Una tensión creciente entre el desconcierto por la inseguridad. Desde el inicio de la ofensiva contra Irán, ya son 13 los buques atacados en el estrecho de Ormuz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El estrecho de Ormuz, el arma estratégica de Irán en plena guerra: cuatro barcos cargueros, alcanzados por proyectiles
  2. Von der Leyen recula y subraya ahora el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional
  3. Un hombre se entrega a la Policía por su presunta implicación en el incendio mortal de Miranda de Ebro
  4. Sánchez anuncia un nuevo delito de "amplificación algorítmica" contra los mensajes de odio: "Nadie está por encima de la ley"
  5. Tres menores heridos, dos en estado grave, por una explosión tras un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)
  6. El mánager de Robe denuncia falsos homenajes con ánimo de lucro tras la muerte del músico: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele mucho"