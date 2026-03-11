Irán habría empezado a esparcir hasta 6.000 minas navales en el estrecho de Ormuz para atacar buques que intenten cruzarlo

Los detalles Según la CNN, Irán habría empezado a esparcir minas en este espacio, aunque el país no lo ha confirmado. Por su parte, EEUU asegura que ya han hundido 16 barcos minadores.

Irán ha decidido no abrir el estrecho de Ormuz por ahora, aunque se especula que podría haber comenzado a colocar minas navales en la zona, según fuentes citadas por la CNN. Estados Unidos afirma haber hundido 16 barcos minadores y advierte de graves consecuencias militares si Irán no retira las minas. Teherán, por su parte, amenaza con internacionalizar el precio del petróleo, sugiriendo que podría superar los 200 dólares por barril si sus vecinos no frenan a Trump. La tensión en la región es palpable, con tres buques petroleros atacados recientemente, sumando un total de 13 desde el inicio de la ofensiva contra Irán.

Irán no ha confirmado que haya puesto dichas minas, pero sí advierte que no pasará ni un litro de combustible ante las amenazas de Donald Trump. "Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, queremos que las retiren inmediatamente. Las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. Serán combatidos con rapidez y violencia", ha indicado el presidente de EEUU en redes sociales.

Mientras, Teherán juega a internacionalizar el precio del petróleo si sus vecinos no pueden frenar a Trump. "Y si pueden tolerar precios del petróleo por encima de los 200 dólares por barril, continúen con este juego", ha señalado Ibrahim Zolfaghari, portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní.

Un general de la brigada iraní asegura que están en la fase descendente del conflicto y avisa: "Trump y Netanyahu están atrapados en un matadero en el Golfo Pérsico".

A la pregunta de si estamos ante una nueva batalla en este enclave estratégico, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes, ha destacado que "puede ser el estrecho de Ormuz un espacio de paz y prosperidad o todo lo contrario, un escenario de derrota y sufrimiento para el conjunto de los países de la región".

En las últimas horas, tres buques petroleros han sido atacados en el corredor, uno de ellos tailandés. Una tensión creciente entre el desconcierto por la inseguridad. Desde el inicio de la ofensiva contra Irán, ya son 13 los buques atacados en el estrecho de Ormuz.

