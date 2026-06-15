Ahora

Guerra en Irán

La UE apremia a la reapertura de Ormuz tras el acuerdo entre EEUU e Irán y a dar paso a negociaciones más amplias

Los detalles Von der Leyen ha destacado que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes".

Ursula von der Leyen durante un acto de la Unión Europea.Ursula von der Leyen durante un acto de la Unión Europea.Getty Images
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) celebraron este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política democristiana alemana destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes". "Este acuerdo debería permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz", enfatizó, y abrir la vía para poner fin a los programas nucleares y balísticos de Irán, "así como a sus actividades desestabilizadoras en la región".

Al mismo tiempo, dejó claro que "no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas", por lo que insistió en que todas las partes respeten la soberanía y la integridad territorial del Líbano y apliquen un alto el fuego efectivo.

Von der Leyen avanzó que en la cumbre del G7 de esta semana en Evian (Francia), los líderes de los países más industrializados se reunirán con socios del golfo Pérsico y otros países de Oriente Medio, y subrayó que "Europa está dispuesta a desempeñar su papel".

"Esta crisis también nos deja una lección clara. Una vez más, las dependencias energéticas se han convertido en un arma", alertó, y abogó por diversificar las rutas de suministro y desarrollar corredores de exportación alternativos para "evitar el cuello de botella de Ormuz", asuntos que aseguró que también tratarán en Évian.

Una posible misión en Ormuz

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, confió en que el acuerdo anunciado por Washington y Teherán "ponga fin a esta costosa guerra" y en que "se restablezca plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz". "Las armas deben callar ahora y las diferencias pendientes deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional. La Unión Europea está dispuesta a contribuir al avance de una estrategia integral para una paz duradera en todo Oriente Medio", apuntó el socialdemócrata portugués.

Desde Luxemburgo, donde preside un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo que el acuerdo "ha sido muy bien recibido por todos". Coincidió en que "se trata de una primera fase para abrir el estrecho de Ormuz y, a continuación, pasar a las negociaciones sobre temas cruciales como la cuestión nuclear, pero también sobre otros asuntos fundamentales que son importantes para la estabilidad y la paz en la región". Además, en redes sociales, añadió que, "una vez aplicado, el acuerdo también debería aliviar la crisis energética mundial".

Diferentes países de la UE se han mostrado dispuestos a enviar barcos a Ormuz para apoyar la libertad de navegación una vez concluidas las hostilidades, incluso a través de la actual misión naval de la UE, denominada 'Aspides', aunque para ello sería necesario que los Veintisiete respaldaran por unanimidad cambiar su mandato.

Kallas agregó que, "desde su influencia económica hasta sus conocimientos en materia nuclear y sus relaciones de larga data con los socios del Golfo, la UE está dispuesta a contribuir a una solución sostenible".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán: se firmará el viernes en Suiza y levantará "permanentemente" los peajes en Ormuz
  2. Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte
  3. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  4. Condenan a cuatro años de cárcel a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos violaciones y maltrato a una exnovia
  5. Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años
  6. El secuestro de 'Papuchi' por parte de ETA que fue una operación antiterrorista contrarreloj: "O coopera o le pegamos un tiro"