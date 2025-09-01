Ahora

Maduro amenaza a EEUU con declarar "en armas" a Venezuela ante una posible invasión

Los detalles "Si Venezuela fuera a agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas", ha afirmado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, este lunes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes con la posibilidad de declarar "en armas" a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

"Si Venezuela fuera a agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales. Según el gobernante, la nación suramericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante 20 años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra que implica el uso de armamento.

"Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", añadió el jefe de Estado. Además, Maduro denunció que EEUU ha desplegado ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear que "apuntan" a su país, lo que calificó como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal".

Una situación que considera "comparable" con la crisis de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

