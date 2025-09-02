Trump reaparece tras una semana escondido entre especulaciones sobre su estado de salud

Los detalles En los últimos días se han desatado las especulaciones sobre la salud del mandatario después de que en julio saltasen todas las alarmas por la aparición recurrente de moratones en su mano.

Donald Trump reaparece. Lo hace este martes en la que va a ser su primera aparición pública desde el pasado 26 de agosto. El líder republicano lleva siete días sin comparecer en público, algo que no había sucedido desde su regreso a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

Lo hará en medio de enormes rumores sobre su estado de salud, ya que en los últimos días se han desatado las especulaciones después de que en julio saltasen todas las alarmas por la aparición recurrente de moratones en su mano. Tras ese episodio se le diagnosticó una insuficiencia venosa crónica que también hace que se hinchen sus tobillos.

Para zanjar los rumores, el propio Trump publicó en sus redes sociales el pasado fin de semana una foto en la que aparece jugando a golf junto a un famoso entrenador de fútbol americano.

Sin embargo, la publicación tiene trampa, ya que no se trata de una imagen del 31 de agosto, el día en que el presidente la difundió, sino del pasado 23 de agosto, una semana antes. Además, en los últimos días, ninguna de las publicaciones de Trump en su red social 'Truth Social' ha ido acompañada de imágenes actuales.

Este martes, el mandatario comparecerá por primera vez en una semana en una rueda de prensa que ha generado una enorme expectación por si su estado físico revela algún problema de salud. Una rueda de prensa en la que, según apuntan medios locales, podría haber algún anuncio importante relacionado con el ámbito militar que podría afectar tanto a la guerra de Ucrania como al incipiente aumento de la tensión con Venezuela.