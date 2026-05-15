Trump afirma que descartó la última propuesta de Irán porque "no le gustó la primera frase"

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha confesado este viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo debido a que "no le gustó la primera frase del documento". "Era una frase inaceptable", ha dicho Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta de Irán para resolver el conflicto en Oriente Próximo porque "no le gustó la primera frase del documento", calificándola de "inaceptable". Sin embargo, Trump mostró disposición a un acuerdo que suspenda el programa nuclear iraní por 20 años, siempre que haya garantías "reales". Atribuyó el alto el fuego del 8 de abril a la mediación de Pakistán y destacó la efectividad del bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz. A pesar de las tensiones, ambos países continúan el diálogo mediado por Islamabad, aunque Irán critica las acciones estadounidenses como violaciones del alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo debido a que "no le gustó la primera frase del documento", que ha vuelto a tildar de "inaceptable".

"La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable", ha dicho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una "histórica" visita a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping.

Así, se ha mostrado abierto, sin embargo, a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, si bien ha pedido un "nivel de garantías" por parte de Teherán que garantice que "son 20 años reales", al tiempo que ha reiterado su interés en retirar el "polvo nuclear" tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

"Dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología", ha asegurado, antes de apuntar que las autoridades iraníes le trasladaron que "los únicos que pueden retirarlo son China y Estados Unidos", dado que son los únicos países que contarían con estos medios técnicos.

Trump ha recalcado además que solo aceptó el alto el fuego del 8 de abril "a petición de otros países", especialmente Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, y a que el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz "es muy efectivo", por lo que considera que no es necesaria la vía militar en este contexto.

Por otra parte, ha insistido en que logró "una victoria militar total" en la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán y ha cargado contra los medios de comunicación de "hablan de ello de forma incorrecta", tras informaciones en las últimas semanas que minimizan el impacto de los ataques sobre las capacidades iraníes.

"Acabamos con su toda su Armada, con toda su Fuerza Aérea, todo su armamento antiaéreo, todos sus radares, todos sus líderes, todos los líderes de segunda y tercera fila. Ahora están muy confundidos", ha señalado , al tiempo que ha acusado de "traición" a los medios que afirman que a Irán "le va bien a nivel militar".

Irán asegura que "aún se intercambian mensajes" con EEUU

Por su parte, el Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz. "No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

Así, ha vuelto a criticar las posiciones "maximalistas" de Estados Unidos en las negociaciones y ha subrayado que Teherán "está preparado para ambos escenarios". "O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones. Es la otra parte la que debe elegir", ha sostenido.

"Nosotros resistimos frente a ataques agresivos, resistimos frente a sanciones", ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido en que "el principal problema es la confianza", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "No podemos confiar en absoluto en los estadounidenses", ha remarcado.

"Los mensajes que recibimos de la parte estadounidense son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer. A veces envían varios mensajes contradictorios en un solo día", ha explicado Araqchi, quien ha expresado su deseo de que "Estados Unidos no cometa un error" y de que "prevalezca la diplomacia".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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