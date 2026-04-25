Irán asegura que ha planteado a Pakistán un "marco viable" para el fin de la guerra con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araqchí, con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir

Los detalles Abbas Araqchí, ministro de Exteriores iraní, ha cuestionado que la Casa Blanca esté "comprometida con la diplomacia".

No se ha producido un encuentro en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para retomar las conversaciones de paz, aunque Irán ha presentado un "marco viable" para finalizar la guerra. Abbas Araqchí, ministro de Exteriores iraní, lo anunció en su cuenta de X tras reunirse en Islamabad con autoridades pakistaníes. Araqchí abandonó Pakistán sin esperar a los negociadores estadounidenses, quienes no acudieron por orden de Donald Trump. Durante su visita, Araqchí tuvo una reunión "muy fructífera" con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, Asim Munir, y otros líderes, antes de dirigirse a Omán para continuar las conversaciones.

No ha habido encuentro en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para retomar las conversaciones y cerrar un acuerdo de paz, pero el régimen ayatolá sí ha presentado a los mediadores un "marco viable" para poner un fin definitivo a la guerra.

Así lo ha aseverado Abbas Araqchí, ministro de Exteriores iraní, en un mensaje en su cuenta de X. El diplomático ha pasado este sábado en Islamabad reunido con autoridades pakistaníes, pero ha abandonado el país sin esperar a que llegaran los negociadores estadounidenses que, por otra parte, finalmente no han acudido tras una orden de Donald Trump.

Ahora bien, a su marcha ha desvelado que ha tenido una conversación "muy fructífera" durante su visita a Pakistán donde también ha explicado que ha presentado un "marco viable" para poner fin a la guerra.

"Hemos compartido la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia", ha señalado Araqchí con recado final a Estados Unidos.

Durante su estancia en la capital pakistaní se ha reunido con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre EEUU e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el ministro de Exteriores, Muhammad Ishaq Dar.

Al finalizar las reuniones y habiendo dejado claro que no se iba a producir un encuentro cara a cara con los negociadores estadounidenses, Araqchí ha puesto rumbo a Omán para mantener encuentros similares con las autoridades del país.

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