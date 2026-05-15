No ha durado ni un año: 'Alligator Alcatraz', la cárcel de Trump rodeada de caimanes, cierra por ser demasiado cara

Los detalles Tras su inauguración el pasado mes de julio, con el presidente de EEUU sacando pecho por uno de sus proyectos estrella, la prisión echa el cierre. "Sabíamos que sería algo temporal", ha dicho el gobernador de Florida.

La prisión conocida como 'Alligator Alcatraz', promovida por Donald Trump y ubicada en los humedales de Florida, cierra menos de un año después de su apertura. Concebida como un centro de detención para migrantes, ha enfrentado críticas por sus deficientes condiciones, como goteras y hacinamiento, con 32 personas por jaula. Además, su localización en los Everglades ha generado el rechazo de grupos medioambientales. Mantener la prisión cuesta 1,2 millones de dólares diarios, un gasto insostenible según el gobernador Ron DeSantis. En junio, se planea trasladar a 1.400 presos a otros centros, marcando el fin de este proyecto.

Menos de un año. Es lo que ha durado la fortaleza de Donald Trump. La cárcel, levantada en unos humedales repletos de caimanes, con la que iba a garantizar que ningún preso, sobre todo migrantes detenidos por el ICE, pudiera escapar. Tan cara ha sido y es esa idea que ahora, unos diez meses después de su apertura, 'Alligartor Alcatraz' echa el cierre.

Así termina el que para Trump iba a ser un centro de referencia en su caza de migrantes. Uno situado en Florida que iba a suponer un antes y un después en la política carcelaria de Estados Unidos.

"Hay muchos guardaespaldas y muchos policías disfrazados de caimanes. No habrá que pagarles tanto", dijo en su día un Trump que desconocía que, cosas del destino, el dinero iba a ser el gran problema de la prisión.

Tal y como informa 'The New York Times' cuesta 1,2 millones de dólares al día mantener la prisión. "Sabíamos que sería algo temporal", ha afirmado Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Y eso que el pastizal que cuesta no seh a destinado a la calidad de las instalaciones. Desde el primer día, desde que se inauguró, ya acumulaba crítica tras crítica por estar lleno de goteras y por el hacinamiento al que se somete a los migrantes detenidos allí.

"Estos detenidos viven en jaulas. Las fotos que se han visto no les hacen justicia. Hay 32 personas por jaula", ha afirmado Debbie Wasserman Schultz, congresista demócrata por Florida.

También ha recibido quejas y denuncias por su localización, en pleno parque de los Everglades, algo que no ha gustado nada a las organizaciones medioambientales.

Ahora, Trump va a tener que decir adiós a su cárcel. A su proyecto estrella. A una prisión que en junio tiene previsto trasladar a 1.400 presos a otros centros. Es el primer paso para el final de 'Alligator Alcatraz'.

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