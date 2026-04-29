Trump advierte a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán

El contexto Los esfuerzos para poner fin al conflicto con Irán están estancados. Trump expresó su descontento con la última propuesta de Teherán, que, según él, había informado a Estados Unidos de que Irán se encontraba en un "estado de colapso" y estaba definiendo su situación de liderazgo.

El presidente Donald Trump ha instruido a sus asesores para prepararse para un bloqueo prolongado a Irán, presionando su economía y exportaciones de petróleo. Las negociaciones con Irán están estancadas, ya que Trump insiste en abordar primero los asuntos nucleares, mientras que Irán propone posponerlos. Estados Unidos ha comenzado a bloquear buques iraníes en el estrecho de Ormuz, exacerbando el conflicto. La guerra ha causado miles de muertes y perturbado mercados energéticos. La propuesta iraní busca garantías para finalizar la guerra y resolver el bloqueo naval.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instruido a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán, según informa 'The Wall Street Journal', que cita a funcionarios estadounidenses. En reuniones recientes, Trump optó por seguir presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos, según el informe, que añade que creía que sus otras opciones, incluyendo reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto, conllevaban más riesgos que mantener el bloqueo.

Los esfuerzos para poner fin al conflicto con Irán se encuentran estancados. El presidente de Estados Unidos expresó su descontento con la última propuesta de Teherán, que, según él, había informado a Estados Unidos de que Irán se encontraba en un "estado de colapso" y estaba definiendo su situación de liderazgo. La oferta más reciente de Irán para resolver la guerra de dos meses pospondría la discusión sobre su programa nuclear hasta que concluyera el conflicto y se resolvieran las disputas marítimas.

Sin embargo, Trump quiere que los asuntos nucleares se aborden desde el principio, según declaró un funcionario estadounidense informado sobre la reunión del lunes de Trump con sus asesores. En una publicación de Truth Social el martes, Trump escribió: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan definir su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)". No quedó claro en su publicación cómo Irán pudo haber comunicado ese mensaje, y Teherán no respondió de inmediato a los últimos comentarios de Trump.

Anteriormente, un portavoz del ejército iraní declaró a los medios estatales que la República Islámica no consideraba terminada la guerra. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha bloqueado prácticamente todo el tráfico marítimo, excepto el suyo, desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial. Este mes, Estados Unidos comenzó a bloquear los buques iraníes.

Trump afirma que Irán "quiere que EEUU abra el estrecho de Ormuz cuanto antes": "Están en estado de colapso"

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz en un conflicto que ha matado a miles de personas, sumido en la confusión los mercados energéticos y perturbado las rutas comerciales mundiales se han desvanecido desde que Trump, el fin de semana pasado, cancelara una visita de su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner al mediador Pakistán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, viajó a Islamabad dos veces durante el fin de semana. Desde que varias figuras políticas y militares iraníes de alto rango murieron en ataques estadounidenses-israelíes, Irán ya no tiene un único árbitro clerical indiscutible en la cúspide del poder, lo que podría estar endureciendo la postura negociadora de Teherán.

Críticas de Trump a Merz

El asesinato del ayatolá Ali Jamenei el primer día de la guerra y la elevación de su hijo herido, Mojtaba, para reemplazarlo como líder supremo, ha otorgado más poder a los comandantes de línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según funcionarios y analistas iraníes. Altos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron a Reuters que la propuesta que Araqchi llevó a Islamabad el fin de semana contemplaba conversaciones por etapas.

Un primer paso requeriría poner fin a la guerra y ofrecer garantías de que Estados Unidos no pueda reanudarla. Posteriormente, los negociadores resolverían el bloqueo naval estadounidense al comercio marítimo iraní y el futuro del estrecho de Ormuz, que Irán pretende reabrir bajo su control.

"Imponer un nuevo régimen en Ormuz" o "levantar el bloqueo naval": las condiciones de Irán para poner fin a la guerra

Solo entonces se abordarían otros temas, incluida la antigua disputa sobre el programa nuclear iraní, ya que Irán busca el reconocimiento estadounidense de su derecho a enriquecer uranio. Esto recordaría al acuerdo nuclear de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras potencias, que había limitado drásticamente el programa nuclear de Teherán.

Trump se retiró unilateralmente de dicho acuerdo durante su primer mandato. Ahora se enfrenta a la presión interna para poner fin a una guerra para la que ha ofrecido a la opinión pública estadounidense justificaciones contradictorias. El índice de aprobación de Trump cayó al nivel más bajo de su mandato actual, a medida que los estadounidenses se mostraban cada vez más descontentos con su gestión del costo de vida y la impopular guerra, según una encuesta de Reuters/Ipsos. La encuesta mostró que el 34% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, frente al 36% de la encuesta anterior.

En la señal más reciente de las tensiones entre Trump y sus aliados europeos, afirmó en una publicación en redes sociales que el canciller alemán Friedrich Merz "no sabe de lo que habla" con respecto a Irán. Merz declaró el lunes que el liderazgo iraní estaba humillando a Estados Unidos y que no comprendía qué estrategia de salida seguía la administración Trump. Pero el rey Carlos de Gran Bretaña declaró el martes ante el Congreso estadounidense que, a pesar de la incertidumbre y el conflicto en Europa y Oriente Medio, el Reino Unido y Estados Unidos, «más allá de nuestras diferencias», siempre serán aliados inquebrantables, unidos en la defensa de la democracia. Sus declaraciones se produjeron en un momento de profundas divisiones entre ambos socios históricos a raíz de la guerra con Irán.

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