Trump afirma que Irán "quiere que EEUU abra el estrecho de Ormuz cuanto antes": "Están en estado de colapso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa posterior al intento de atentado sufrido durante la cena de corresponsales

¿Qué ha dicho? "Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", ha escrito en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán le ha comunicado estar en un "estado de colapso" y solicita la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, no está claro cómo recibió esta información. Trump no se muestra satisfecho con la propuesta iraní para finalizar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, y se opone a levantar el bloqueo naval sin garantías sobre el programa nuclear iraní. Aunque extendió el alto el fuego con Teherán, las negociaciones están en un impasse tras la cancelación de una reunión en Islamabad. Estas declaraciones llegan tras un intento de atentado contra Trump y durante la visita del rey Carlos III a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "cuanto antes".

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", ha escrito Trump en su red Truth Social.

No está claro cómo Trump ha recibido la supuesta comunicación iraní. El mandatario no se ha mostrado satisfecho con la última propuesta iraní para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel con sus ataques contra Irán que este martes cumple dos meses, según ha declarado un funcionario estadounidense a Reuters.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena 'CNN'. La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo. Sin embargo, las negociaciones entre EEUU e Irán se encuentran en un impasse después de que se cancelara la reunión anunciada a última hora, tras un largo y confuso tira y afloja a lo largo de toda la semana pasada, para el pasado sábado en Islamabad entre los representantes de ambos países. La primera ronda de conversaciones en la capital paquistaní, hace dos semanas, concluyó sin un acuerdo.

Estas palabras de Trump son, además, las primeras después que el republicano sufriera un intento de atentado el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. La declaración se produce, a su vez, cuando Trump recibe al rey Carlos III de Inglaterra en la segunda jornada de una visita de Estado de cuatro días del monarca y su esposa, Camilla, para tratar de reencauzar la relación bilateral entre los dos países.

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