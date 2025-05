Trump admite que sus aranceles también golpearán a Papá Noel: "Tal vez los niños tendrán dos muñecas y no 30"

Nada más y nada menos que Papá Noel. Esta sería la nueva víctima de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. El presidente de EEUU ha reconocido que sus aranceles encarecerán los precios, lo que puede suponer que el saco de regalos de Papá Noel está más vacío esta Navidad.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha propuesto realizar un proteccionismo en Estados Unidos que ha derivado una batalla comercial con el mundo entero que, cifras en mano, le está saliendo muy caro a su país. Aunque haya rebajado los aranceles y siga sacando pecho de su gestión, la realidad dice que la economía estadounidense se ha reducido en el primer cuarto de 2025 por primera vez en tres años.

Pese a las cifras, el republicano le ha achacado la culpa a su predecesor: "Esta es la Bolsa de Biden, no la de Trump. No tomé posesión hasta el 20 de enero. E incluso se podría decir que el próximo trimestre también, porque estas cosas no se arreglan de un día para otro, ni de hora en hora".

No obstante, a veces, hasta el propio Trump reconoce que su estrategia puede encarecer los precios a los estadounidenses. Y este jueves ha hecho lo propio con los regalos de Papa Noél. El presidente de Estados Unidos ha reconocido ante los medios que, debido a su guerra arancelaria con China, probablemente los regalos que completen el árbol de Navidad tras la visita de Papa Noel no sean tan abundantes: "Quizá los niños tengan dos muñecas en lugar de 30, y quizá las dos muñecas cuesten un par de dólares más de lo normal. Pero no estamos hablando de algo por lo que tengamos que desvivirnos".

Y es que Trump ha admitido que su guerra comercial con China puede afectar al bolsillo del consumidor estadounidense, por mucho que le quite hierro al asunto asegurando que no es algo importante y relevante para el país: "(Los chinos) tienen barcos llenos de cosas, muchas de las cuales no necesitamos".