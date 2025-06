Trump acusa a Israel e Irán de violar el alto el fuego: "Llevan tanto tiempo enfrentados que no saben qué c*** están haciendo"

Donald Trump está muy enfadado con Israel. El presidente de Estados Unidos ha hecho una breve declaración ante los periodistas que estaban en la Casa Blanca antes de subir al Air Force One rumbo a La Haya (Países Bajos) para participar en la cumbre de la OTAN, acusando a Israel e Irán de violar el alto el fuego que acordó anoche con ambas partes del conflicto.

"Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!", ha expresado Trump, que ha centrado todas sus críticas hacia las acciones de las fuerzas de Benjamin Netanyahu. "Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (...) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio", ha cuestionado Trump.

Sus críticas han ido más allá cuando ha comentado la naturaleza misma del conflicto entre ambos países. "Tenemos a dos países que han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué c*** están haciendo", afirma el presidente estadounidense, que confiesa estar "muy descontento" con los israelíes, aunque ha añadido que "tampoco está contento" con Irán.

El Ejército iraní ha asegurado que Israel ha lanzado tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense. Israel también ha denunciado el lanzamiento de un misil iraní contra su territorio una hora después del alto el fuego acordado tras 12 días de hostilidades, algo que Irán negó.

Irán insiste en que no dejarán "ninguna agresión sin respuesta"

Irán ha denunciado que Israel ha atacado centros en el suelo iraní hasta las 9:00 horas de este martes. "Las Fuerzas Armadas habían anunciado previamente que no dejarían ninguna agresión sin respuesta y que este régimen pagaría un alto precio", ha asegurado el portavoz militar iraní.

La acusación iraní se produce horas después de que el Ejército israelí informase de la detección de un nuevo ataque con misiles desde Irán que hizo sonar las alarmas en el norte de Israel tras aceptar la propuesta de Trump.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom dijo que de momento no se han registrado víctimas tras el ataque, mientras que medios israelíes indicaron que los misiles fueron interceptados. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes negó el lanzamiento de misiles contra Israel "en las últimas horas" y después de que comenzase el alto el fuego.