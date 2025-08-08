Así arrasa Israel las tierras de la Franja de Gaza para matar de hambre a la población palestina

El dato La OMS afirma que 12.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda en Gaza y un centenar ya ha muerto de hambre. Israel ha destrozado casi el 90% de las tierras gazatíes.

Advertimos de la dureza de las imágenes que pueden encontrar en el vídeo que acompaña a estas líneas y que demuestran la crudeza y la realidad del genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza. Israel no solo se limita a asesinar a la población gazatí, también se encarga de arrasar sus tierras y matar de hambre a los ciudadanos.

La OMS asegura que 12.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda en Gaza, con un centenar que ya ha muerto de hambre. Israel ha destrozado casi el 90% de las tierras y, para más escarnio, solo el 1,5% de lo que queda disponible es accesible para los gazatíes.

A este drama se suman los muertos provocados por los lanzamientos aéreos que caen sin control sobre edificios, provocando derrumbes. Un palé de ayuda humanitaria ha caído sobre la cabeza de un joven, también sobre los gazatíes que descansan en las tiendas de campaña.

Mientras tanto, la UE denuncia que Israel no ha cumplido las medidas mínimas acordadas para evitar las sanciones. Denuncias insuficientes que alargan la lenta muerte de los palestinos.